Indira Vizcaíno justifica giras y deja responsabilidad sobre la violencia a vocero

Después de poco más de dos meses, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, volvió a ofrecer una rueda de prensa ante medios de comunicación, en la que justificó sus constantes giras a la Ciudad de México en medio de la crisis de violencia que atraviesa la entidad. Asimismo, insistió en que la responsabilidad de informar sobre el asunto es del vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera.

La mandataria estatal convocó a la prensa para anunciar el incremento en el abasto de medicamentos en la entidad, pero fue cuestionada, entre otras cosas por sus constantes viajes a otros estados como la CDMX, por los que ha sido criticada durante el último mes.

Vizcaíno aseguró no llevar la cuenta de los viajes, pero que cada uno trajo beneficios para el estado, entre los que mencionó la inversión de 500 millones de pesos en materia de salud; así como de 2 mil millones de pesos para cerrar el 2021.

Los cuestionamientos de los medios de comunicación también se orientaron a la crisis de violencia que atraviesa Colima desde el 7 de febrero, y que se originó tras la riña entre dos grupos criminales en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital colimense el 25 de enero, cuyo saldo fue de nueve reos muertos y ocho heridos.

Al ser cuestionada sobre la opinión que le refiere la ola de violencia, Vizcaíno Silva puso sobre la mesa el nombramiento de Joya Cervera como vocero el 25 de marzo, el cual aseguró, tiene por objetivo informar de forma permanente sobre el tema y llamó a los medios a cuestionar directamente a la vocería.

“Desde hace algunas semanas en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad se definió la designación de una vocería para poder estar informando de manera permanente, de manera reiterada, no solamente todas aquellas las dudas que se puedan tener y resolverlas” explicó Vizcaíno y agregó “insistiría en que cualquier pregunta o duda en específico pudiera llevarse hacia esta rueda de prensa directamente con el vocero”.

Cabe señalar que el nombramiento de Joya Cervera llegó más de un mes después del recrudecimiento de la violencia en Colima y que desde el 7 de febrero tanto el gobierno del estado, como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron en pocas ocasiones sobre los hechos violentos.

Las últimas conferencias que ofreció Vizcaíno Silva ante medios de comunicación fueron el 1 de febrero, una semana antes del inicio de la ola violenta de Colima; y el 25 de febrero en el marco de la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a Colima.

La disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mezcales, ahora conocidos como el Cártel Independiente de Colima, ha dejado una cantidad de homicidios que provocó que marzo fuera el mes más violento en casi cinco años, con 98 incidentes.

En lo que va del 2022, la entidad que gobierna Vizcaíno Silva acumula más de 275 homicidios dolosos entre los que figuran las ejecuciones de mujeres y menores de edad. También es el estado con la tasa más alta en este rubro, pues registra 14.58 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La gobernadora de Colima refirió que el tema de la violencia es muy importante, pero aseguró que debe mantenerse en un terreno de neutralidad política.

“Yo he insistido, no de ahorita, sino desde hace ya, por lo menos varios años, que la seguridad debe ser un tema de estricta neutralidad política, que la seguridad debe ser un tema en el que no puede ser utilizado para lucrar de manera política y todo lo que vaya en ese sentido no puede ser calificado de otra forma sino como mezquindad”.

— Indira Vizcaíno Silva.