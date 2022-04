Fricciones en 4T de Sinaloa; alcalde cercano a AMLO causa pelea entre gobernador y secretario

Héctor Melesio Cuen Ojeda asumió la titularidad de la Secretaría de Salud de Sinaloa desde el inicio de la actual administración estatal el pasado 2021, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ahora acusa al secretario, que él mismo nombró, de orquestar un golpeteo político en su contra.

No es la primera vez que el gobernador de Sinaloa y el secretario de salud muestran de manera pública sus desacuerdos. Esta vez el roce fue debido a que en el congreso local la bancada del Partido Sinaloense, al que pertenece Cuen Ojeda, votó en contra del juicio político promovido por Morena al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

De acuerdo a las declaraciones que Rocha Moya hizo durante su conferencia semanal ante medios de comunicación, Cuen Ojeda está coludido con diputados del congreso local para no aprobar las propuestas de Morena en el legislativo.

“Hay que dejar que los diputados hagan su tarea, hay quienes no tienen idea de lo que es la autonomía y abruptamente van y se meten. Lamentablemente hay un jefe que dicta las órdenes, sé su comportamiento y lo tengo aquí, es mi secretario”, expresó Rocha Moya.

Esto, abundó Rocha Moya, debido a que en más de una ocasión la bancada del PAS en el congreso local ha votado en contra de las iniciativas promovidas por Morena, a pesar de que hay una alianza establecida entre ambos partidos.

“Tengo algunos elementos para presumir: trabajo generalizado en el estado, particularmente este que se vio ahí (el juicio político contra Estrada Ferreiro) y en el caso de la interrupción legal del embarazo, se supone que tenemos una alianza legislativa y ahí debe haber una discusión al respecto”, mencionó Rocha Moya.

Como consecuencia del golpeteo político Rocha Moya amagó con destituir al secretario de salud, asegurando que hay muchos médicos esperando ocupar el puesto, y mencionó que ‘los tiene listos’.

Cuen se defiende: insinúa traición de Rocha a AMLO

El voto en contra del Partido Sinaloense al juicio político a Estrada Ferreiro se debe a que el alcalde es cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y en congruencia a eso lo apoyan. ‘De lo contrario es traición’, dijo Cuen Ojeda refiriéndose a quienes promueven que el mandatario municipal sea juzgado por el congreso.

“El PAS está respaldando a Estrada Ferreiro porque él es una gente cercana a Andrés Manuel López Obrador y lo está respaldando a Estrada, porque el PAS y yo lo apoyamos a él y nos gusta ser congruentes, no tenemos ninguna queja al respecto”, mencionó el secretario.

Añadió que personalmente no tiene algo en contra del gobernador, al contrario, señaló que le debe respeto y que de ser citado para aclarar el asunto lo hará, para escuchar y ser escuchado.

“Yo no puedo decir que el gobernador miente, de ninguna manera, porque le debo respeto a él, primeramente tendría que escuchar y yo ser escuchado; cuando él me cite y me diga los motivos, yo voy a poder aclarar porque no conozco”, señaló.

“Lo que yo sí digo es que nosotros lo apoyamos a él (Estrada Ferreiro), que es gente de Morena, de AMLO, y yo estoy apoyando al Presidente de la República y supongo que el equipo de aquí lo estamos haciendo de manera conjunta, de lo contrario es traición”.

¿Quién es Jesús Estrada Ferreiro?

Jesús Estrada Ferreiro ha sido alcalde de Culiacán desde el 2018. El edil está afiliado a Morena y se presume que es cercano a Andrés Manuel López Obrador. Además fue candidato a gobernador de Sinaloa en 2016.

Actualmente Morena está promoviendo un juicio político en su contra desde el Congreso del estado a petición de diversas organizaciones ciudadanas por acciones y actitudes indeseables que el alcalde ha cometido.

Entre los motivos del juicio político destaca que el alcalde se ha negado a brindar un apoyo económico constitucional a mujeres viudas de elementos de seguridad municipal.

Además ha sido señalado por comentarios agresivos y de odio contra las mujeres y representantes de medios de comunicación en diversas ocasiones, destacando cuando dijo que las mujeres eran violentadas por no hacer caso, y cuando se refirió a un periodista como p#$%jo.

Recientemente Estrada Ferreiro ha tenido fricciones con el gobernador de Sinaloa, a quien acusó ante medios de comunicación de haberse robado la elección a la gubernatura del estado en 2021, pese a que ambos pertenecen al mismo partido.

A dicha acusación Rubén Rocha contestó que la hizo porque se negó a ordenar a los diputados de Morena a no promover el juicio político en su contra, e invitó al alcalde a cuestionarse qué está haciendo mal.