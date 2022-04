Eco del caso de Debanhi retumba en la portada del New York Times; cuestionan a autoridades

Bajo el título ‘A Woman Disappears in Mexico. She Is One Of Many Thousands’ (Mujer desaparece en México. Es una de miles) la portada del periódico New York Times dio un espacio al caso de Debanhi Escobar, la joven desaparecida y encontrada muerta en el estado de Nuevo León, cuyo homicidio ha causado la indignación, ahora, en más de un país.

Por el misterio y las inconsistencias que se han presentado en el caso es que éste ha trascendido en diferentes espacios.

El periodista Óscar López fue quien se encargó de dar vida a la historia de la desaparición y posterior asesinato de Debanhi, denunciando principalmente las miles de mujeres desaparecidas que hay en México, así como la indignación de la población por la incapacidad del gobierno para hacer justicia.

“En el día 13 de la búsqueda de su hija desaparecida, Mario Escobar estaba parado afuera de una gasolinera bajo un calor sofocante, mientras sostenía volantes con la foto de la joven e intentaba preservar una esperanza obstinada y urgente.

“Horas más tarde, y bajo las luces policiales rojas y azules, esa esperanza fue destruida”, señalan los primeros párrafos del artículo del emblemático periódico neoyorkino.

El caso de Escobar, una estudiante de derecho de 18 años que desapareció el 9 de abril, ha generado indignación y protestas por un fenómeno escalofriante que es común en México: la desaparición de mujeres y niñas en todo el país. https://t.co/xbP7LXdS66 — The New York Times (@nytimes) April 28, 2022

Asimismo denuncia la problemática que actualmente atraviesa el estado de Nuevo León, específicamente la zona metropolitana de Monterrey, que ha tenido numerosos casos de mujeres desaparecidas con indicios de violencia durante el 2022.

“Tan sólo en el último mes, al menos otras nueve mujeres y niñas han desaparecido en el área metropolitana de Monterrey, una de las ciudades más ricas del país. En México, más de 24,000 mujeres están desaparecidas , según cifras del gobierno, y el año pasado unas 2800 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, un aumento de casi el 40 por ciento en comparación con 2017″, detallan.

La violencia creciente hacia las mujeres en México, el crimen organizado, el tráfico sexual y la incapacidad de las autoridades en la procuración de justicia es lo que se denuncia en la edición del New York Times que aborda el caso de Debanhi.

Otros casos de mujeres desaparecidas en Nuevo León también son mencionados en el artículo periodístico, siendo estos el de María Fernanda Contreras y Yolanda Martínez Cadena. La primera fue hallada muerta en el municipio de Apodaca, Nuevo León, y sobre Yolanda, detalla que su padre continúa su búsqueda, a 26 días de la última vez que fue vista.

Colectivos entran a patadas a la @FiscaliaNL en protesta por el PÉSIMO manejo de los casos de #DebanhiEscobar de #MariaFernanda y de todas las mujeres desaparecidas en @nuevoleon



¿Y saben algo? Estoy de acuerdo con ellas. #NoFueUnAccidente #NiUnaMenos pic.twitter.com/abvtCwZsZ8 — Carlos Sánchez (@CarlosSanchezMX) April 22, 2022

También evidencia las inconsistencias y declaraciones negligentes de las autoridades, mencionando al fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero y al secretario de seguridad, Aldo Fasci Zuazua.

Sobre el fiscal retoma sus declaraciones de que Debanhi ya estaba muerta cuando fue arrojada a la cisterna y después la contradicción de la versión oficial de que pudo haber caído viva en el pozo.

Respecto a Fasci Zuazua evidencia las declaraciones que ha hecho sobre el caso, diciendo que fue ‘una falla humana masiva’ el hecho de que durante 13 días Debanhi fuera buscada en el hotel y no la hayan encontrado.

“Las acciones de las autoridades estatales ya han sido cuestionadas”, mencionan.