¿Samuel García debe impartir justicia? El papel del gobernador en los casos de desaparición

No nada más fue Debanhi, también nos falta Yolanda Martínez Cadena, desaparecida el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.



Su papá la ha buscado incansablemente pero como el caso no es viral, no ha tenido la misma atención.



Yolanda, tu papi te busca corazón 💜 pic.twitter.com/00L5S4ViKQ