Layda Sansores denunció a Alito Moreno ante la FGR; el priista también alista denuncia

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, que su equipo de trabajo ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador del estado y actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

«Por eso decidimos poner la denuncia en la Fiscalía General de la República, esta denuncia ya está puesta. Los audios que pongo son los que creo que ni siquiera le van a servir a la fiscalía, pero sí sirven para desperatar conciencias y no terminen siempre con “soy perseguido político”. Esto le va a dar idea a la gente que cuando lo hagamos no es por una cuestión de venganza, sino estrictamente por una razón de justicia» — Layda Sansores durante una entrevista en Aristegui Noticias.

La declaración se da luego de una serie de revelaciones sobre Alito Moreno que la mandataria estatal ha venido haciendo en los últimos meses en la emisión del llamado “Martes del Jaguar”, donde expuso audios en los que el dirigente del partido color habla de aportaciones millonarias de la cadena Cinépolis para 12 diputados de Michoacán; pagos de millones de dólares al publicista español Antonio Solá; y el último en el que Moreno Cárdenas habla de “matar de hambre” a los periodistas.

“Cuando me llegan estos audios, me siento en la obligación –lo pensé– todavía no hemos terminado de ver todos los materiales, es mucho material” comentó Sansores a Aristegui, a quien explicó que recibió la información de allegados al dirigente priista, a quien además se investiga por enriquecimiento ilícito.

Alito alista contraataque

La confirmación de la denuncia también se da luego de que el dirigente nacional del PRI diera a conocer que acudiría a la FGR para denunciar a la actual gobernadora de Campeche y en contra de quienes han difundido los audios que afirmó se obtuvieron ilegalmente y “son falsos”.

Moreno Cárdenas indicó que se trata de una campaña de desprestigio en su contra por la molestia que causó en los militantes de Morena que el PRI " dijera no a la reforma eléctrica”.

