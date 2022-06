Tribunal no nos ha instruido nada sobre Sandra Cuevas: Martí Batres

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) no ha instruido nada a las autoridades de la CDMX sobre la sentencia de inhabilitación de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves.

“Es un tema que se está abordando en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tiene su curso allí. El tribunal no nos ha instruido a nada, no tenemos ningún mandato de ninguna autoridad jurisdiccional, en ningún sentido, el tribunal es un órgano autónomo y está llevando a cabo sus procedimientos, entonces el gobierno no ha tenido ninguna instrucción de comunicarse con la alcaldía en algún sentido”

— Martí Batres.