“Lo agarraría a cachetadas”: madre del chofer de tráiler de migrantes en Texas

“Si yo lo tuviera de frente lo agarraba a cachetadas”, dijo la madre del chofer del tráiler en el que murieron 53 migrantes asfixiados en las inmediaciones de San Antonio, Texas.

Homero Zamorano, quien supuestamente conducía el vehículo drogado, lo que para su madre no fue una sorpresa.

“Fue el que me salió más descarriado”, dijo. “Yo siempre le decía a mí no me andes trayendo a tu gente, aquí en donde yo vivo lo que tú hagas eso es tu problema, pero si te encierran no me andes buscando”, dijo la madre de Homero, entrevistada por Univisión en Estados Unidos.

Según la familiar del chofer, éste algunas veces “andaba en Florida, a veces en Nueva York”, en referencia al tráfico de personas del que se le acusa. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, informó que el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés) reportó tres detenidos, entre los que se encuentra Homero Zamorano, quien fue identificado como el conductor del tráiler y quien se hizo pasar como sobreviviente.

Dos de los hombres detenidos por su supuesta vinculación con la muerte por asfixia de 53 migrantes en un camión abandonado en San Antonio, Texas, podrían enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte si se confirma su implicación en el caso.

La Oficina del Fiscal General en el distrito oeste de Texas emitió un comunicado este miércoles en el que concretó que a Homero Zamorano (45 años) se le imputa el cargo de tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte y que a Christian Martínez (28 años) se le atribuye el cargo de conspirar en transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte.

Un tribunal federal del Distrito de Texas determinará la sentencia para cada uno con base en la legislación estadounidense. Zamorano, natural de Brownsville (Texas), fue detenido por la Policía de San Antonio (SAPD) el lunes cuando se encontraba tratando de fugarse entre la maleza que rodeaba a la trágica escena en la que se hallaron a los individuos fallecidos o incapacitados.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) continuaron con las pesquisas posteriormente y comprobaron junto a la patrulla fronteriza del sector de Laredo (Texas) que el hombre arrestado coincidía con las imágenes del conductor del camión obtenidas en las cámaras de videovigilancia.

Más de tres mil pesos cobraron los coyotes a los migrantes que murieron en camión de carga.

HSI llegó hasta la pista de Martínez a través de una orden de registro del teléfono móvil de Zamorano, en el que se registraron intercambios de mensajes entre los dos hablando de una operación de tráfico y contrabando de personas.

Por si no lo viste: Consulado de México en San Antonio identifica procedencia de migrantes mexicanos

Además de los arrestos de Zamorano y Martínez, los mexicanos Juan Claudio D’Luna-Méndez (23 años) y Juan Francisco D’Luna-Bilbao (48 años) también fueron privados de libertad por encontrarse en las viviendas que coincidían con el domicilio en el que estaba registrado el remolque del camión donde aparecieron los cadáveres.

Los migrantes hallados esta semana dentro de un tráiler iban dentro del vehículo cuando éste pasó por un retén de la Patrulla Fronteriza antes de llegar a San Antonio, donde decenas de ellos fueron encontrados muertos, dijo un funcionario este jueves.

El camión pasó por el puesto de control de la carretera interestatal 35, situado a 42 kilómetros (26 millas) al noreste de la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso, dijo que había 73 personas en el camión cuando fue descubierto el lunes en San Antonio, incluidas las 53 que murieron.

No estaba claro si los agentes detuvieron al conductor para interrogarlo en el puesto de control o si el camión pasó sin obstáculos. La revelación atrae atención a una vieja cuestión de políticas sobre si los alrededor de 110 retenes carreteros dentro del país a lo largo de las fronteras con México y Canadá son lo suficientemente eficaces para detectar a personas que entran ilegalmente en el país a bordo de vehículos.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: