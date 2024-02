¿En qué consiste y cómo castigará la Ley Malena los ataques con ácido en CDMX?

Con 42 votos a favor y cero en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Malena, mediante la cual se modificaron diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal local en materia de violencia ácida, con el objetivo de castigar la violencia ácida, registrarla y considerarla como tentativa de feminicidio.

La iniciativa propuesta por la diputada Marcela Fuente, y presentada ante el pleno por Ana Francis López Bayghen Patiño, ambas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibió el apoyo de legisladores de todas las fuerzas parlamentarias y, tras su aprobación, fue turnada a la jefatura de Gobierno de la CDMX, para su eventual publicación en la Gaceta Oficial local.

María Elena Ríos, víctima de uno de estos ataques en el estado de Oaxaca en 2019 y por quien se nombró la Ley Malena, aseguró que era “un día histórico,” porque la CDMX es un referente importante para todos los estados de la República.

«Es muy importante esta reforma, porque marca un precedente y un “hasta aquí” a todos los agresores de mis compañeras, porque no son lesiones que se tardan en curar entre 15 y 20 días, no es como dicen los jueces, que solamente necesitamos un facial. Tenemos las pruebas del crimen en nuestro cuerpo, nos cambiaron nuestro proyecto de vida, pero ya no más».

— María Elena Ríos.