Crece peligrosa moda del uso de audífonos entre los ciclistas en la CdMx

Durante los últimos años en la Ciudad de México aumentó el uso de audífonos por parte de los ciclistas que diariamente conducen por las principales calles y ciclovías de la capital, como Insurgentes, Paseo de la Reforma y Eje Central, lo que podría evitar una reacción oportuna ante algún percance vial.

La experta en Movilidad Sustentable, Laura Ballesteros, dijo a Publimetro que es importante –como ciclista– siempre estar al pendiente de la velocidad de los autos e intersecciones, incluso de los rebases de los propios ciclistas sobre la ciclovía, lo que “al venir con audífonos, te impide estar atento a este tipo de conductas”.

“Es cierto que ha aumentado el uso de audífonos para los ciclistas en la Ciudad, yo como usuaria de la bicicleta lo he notado. Yo no uso ningún tipo de dispositivo cuando estoy conduciendo la bicicleta porque sí tienes que tener una atención absoluta en la vía” — Laura Ballesteros

Insistió en que si de pronto algún ciclista –o motociclista y automovilista– va conduciendo distraído o a exceso de velocidad (por el uso de audífonos) puede costarte la vida, pues “se necesita una reacción oportuna derivado de tener los cinco sentidos puestos en la conducción, es fundamental”.

Para combatir esto, la senadora de Movimiento Ciudadano consideró que se debe implementar una capacitación a todos los conductores (ciclistas, scooter, automovilistas, motociclistas) para que puedan tener una conducción segura.

“Porque tendemos luego mucho a responsabilizar o culpabilizar a los sistemas de movilidad como si estos se movieran solos, osea es decir, la gente dice: no debería haber más bicicletas en las ciudades, pero en realidad el problema es quién los conduce, más allá de los audífonos”, explicó.

Pero también mientras más crece la población de las bicicletas, dijo, tenemos que hacernos todavía más responsables de los sistemas más vulnerables, aunque bien es cierto, la responsabilidad de que vayamos seguros es compartida por todos los sistemas.

No obstante, Laura Ballesteros, mencionó que el uso de audífonos en ciclistas no tendría que ser sancionado, ya que “se amerita una capacitación para que logremos tener conductores mucho más seguros, y sí me llama mucho la atención de cómo esta administración ha dejado de manera muy laxa las normas en seguridad vial, esto impacta en todos los sistemas de movilidad”.

“Tenemos que entender el papel tan importante que jugamos en la vía, yo como ciclista todos los días entiendo que cada kilómetro recorrido es una conquista de la movilidad no motorizada en las calles; y la bicicleta genera independencia y empoderamiento. Es verdad que poner los cinco sentidos sobre la conducción resulta fundamental para poder tener una conducción segura para llegar sanos y salvos a nuestras casas” — Laura Ballesteros

Usar audífonos al conducir, alenta 4.2 segundos alertas sonoras para evitar siniestros viales

Datos del estudio “Share the Road: Safe and Sound”, el utilizar los audífonos al conducir un vehículo motorizado alenta 4.2 segundos las alertas sonoras que pueden evitar siniestros viales, que –principalmente– en motociclistas han ido en aumento en la Ciudad de México.

El informe expone que al usar audífonos, los conductores y peatones también, reducen su capacidad para escuchar alertas sonoras, como lo serían sirenas, cláxones, estallidos u otro tipo de sonidos que emiten una alerta de peligro.

Esto con base en una investigación con más de 2 mil personas de diversas nacionalidades, las cuales fueron introducidas en un simulador que recrea situaciones cotidianas, y se les colocaron audífonos reproduciendo un sonido constante.

¿Conducir con audífonos es legal en México?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los conductores de vehículos motorizados que utilicen objetos que representen un distractor para la conducción segura (audífonos - GPS); o utilicen el celular, son sancionados con hasta 30, 32 o 35 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Es decir, de 3 mil 500 a 3 mil 800 pesos, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.

Adicionalmente, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Cenapra) de la Secretaría de Salud, en 2022 informó que a nivel nacional se registran cada año 15 mil muertes a consecuencia de hechos vehiculares. Y un alto porcentaje de ellos es ocasionado por el uso de distractores.

El uso de audífonos en bicicletas no necesariamente produce siniestros, colectivo

El uso de audífonos no necesariamente produce siniestros, aseguró Areli Carreón, integrante fundadora del colectivo ciclista Bicitekas, tan es así, dijo, que con ayudas adecuadas y con las precauciones debidas personas con audición disminuida o personas sordas son usuarias de las vías, sin mayores problemas.

“Es muy importante que combatamos juntos el estigma a conductas que muchas personas perciben como ‘peligrosas’ como usar audífonos o no llevar coderas y rodilleras por parte de las personas que son víctimas, mientras ignoramos conductas que arrebatan vidas y que son muy comunes como conducir a exceso de velocidad, en estado de ebriedad o sin respeto al reglamento de tránsito” — Areli Carreón, Bicitekas

Agregó que “sin darnos cuenta revictimizamos (culpamos) a las víctimas por conductas de riesgo moderado; mientras justificamos a victimarios por conductas peligrosas que consideramos normales”.