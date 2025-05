FOTOS: Así es la propiedad de lujo vinculada a Marina del Pilar en San Diego

El Gobierno de Baja California emitió un comunicado donde aclaró los rumores acerca de la casa de lujo que supuestamente pertenece a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la cual se encuentra en la ciudad de San Diego, California, y se encuentra actualmente en venta.

Esta nueva situación se suma a la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar la visa de la gobernadora.

¿La casa en San Diego es de la gobernadora?

El Gobierno de Baja California desmintió que la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tenga una propiedad en venta en San Diego, California. Aclaró que el inmueble no le pertenece ni ha estado vinculado a ella legal o financieramente, y que figura en venta desde marzo de 2025 según registros oficiales.

Se explicó que la Gobernadora ha visitado esa residencia ocasionalmente por vínculos personales, ya que es propiedad del empresario Fernando Salgado Chávez. También se reiteró que ni ella ni su esposo poseen bienes o cuentas en el extranjero.

Según la página de bines raíces Realtor.com, la propiedad tienen un valor de más de 91 millones de pesos mexicanos. Cuenta con 6 recámaras, un garage para tres autos y hasta una alberca, en un terreno de aproximadamente 442 metros cuadrados.

¿Por qué Estados Unidos retiró la visa a Marina Del Pilar?

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que Estados Unidos le retiró la visa de turista a ella y a su esposo, Carlos Torres, tras una medida consular.

Aclaró que no enfrenta acusación alguna y que la decisión es meramente administrativa. Destacó que esta situación no afecta su integridad ni trayectoria, y la atribuyó a un contexto binacional complejo. Reiteró su respaldo moral y político hacia su esposo y aseguró que no tiene nada que ocultar.

Señaló que algunos buscan utilizar esta situación para dañarla políticamente, pero afirmó que sigue comprometida con el bienestar de los ciudadanos y con principios sólidos.