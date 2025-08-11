Lluvias en CDMX dejan encharcamientos y suspensión parcial del Metro

La intensa lluvia registrada la noche de este domingo en diversas alcaldías de la Ciudad de México provocó encharcamientos, afectaciones viales y la suspensión parcial del servicio en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Como parte de las acciones preventivas del Operativo Tlaloque 2025, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron labores extraordinarias en vialidades como Marina Nacional, Circuito Interior, Viaducto y Fray Servando Teresa de Mier para agilizar la circulación y apoyar a automovilistas y motociclistas.

Encharcamientos y caos vial en CDMX por lluvias (Foto: SSC CDMX)

Vialidades afectadas por las lluvias

En el entronque de Viaducto y Circuito Interior, colonia Granjas México, se registró un espejo de agua de aproximadamente 40 metros de longitud y 20 centímetros de tirante. También se reportó un encharcamiento de 50 metros y 40 centímetros de tirante en Viaducto y Río Churubusco, colonia General Ignacio Zaragoza, que complicó el tránsito en la zona.

Personal de la SSC realizó el destape de coladeras y retiro de basura en Circuito Interior y Avenida Norte 172, colonia Pensador Mexicano, para evitar mayores afectaciones, donde se acumuló agua en un tramo de 50 metros con casi 30 centímetros de profundidad.

En la lateral de Periférico y México 68, así como en Fray Servando Teresa de Mier y Jesús Galindo Villa, colonia Jardín Balbuena, los uniformados lograron recuperar la circulación y retiraron un vehículo particular varado por las lluvias.

Colonia CDMX inundadas

Suspensión Línea 2 del Metro

La suspensión del servicio en el tramo San Antonio Abad–Viaducto de la Línea 2 del Metro obligó a que la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y personal de Tránsito de la SSC brindaran apoyo y orientación a los usuarios para encontrar rutas alternas.

En otro punto, bajo el puente del Metro Chabacano, policías auxiliaron al conductor de una camioneta en la que viajaban seis adultos y tres menores de edad, que quedó varada por la acumulación de agua.

SSC auxilian a usuarios del Metro (Foto: SSC CDMX)

Las autoridades capitalinas informaron que el Operativo Tlaloque 2025 continuará activo para salvaguardar la integridad de peatones, automovilistas y usuarios del transporte público ante las lluvias de las próximas horas.