“El Jaguar” acude voluntariamente a la Fiscalía a declarar por el caso de Debanhi Susana Escobar

Gustavo Soto, señalado como “El Jaguar” acudió, este miércoles, a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres para declarar voluntariamente en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

El hombre, quien a través de redes sociales fue vinculado con el caso, también compartió que viajó de Estados Unidos a Monterrey para presentar las denuncias por difamación en contra de los youtubers que considera que lo han desacreditado.

Luego de 14 horas de declaraciones aclaró que las autoridades no lo requirieron.

“Yo vine aquí por voluntad propia, a mí no me están buscando estuve dando esta entrevista durante 14 horas porque yo no fui requerido”, aclaró.

Añadió que lo que lo empujó a buscar un acercamiento con las autoridades son los youtubers que lo están difamando y dañado su nombre.

“Saliendo de aquí, que tengo una entrevista con la psicóloga; saliendo de aquí voy a presentar mi demanda contra seis youtubers”, adelantó.

Soto concedió una entrevista al exterior de la Fiscalía en donde es llevado el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. La chica desapareció el 9 de abril tras asistir a una fiesta en una quinta y su cuerpo fue hallado 13 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

Soto fue relacionado con el caso de Debanhi, pero él en todo momento ha negado alguna responsabilidad en la muerte de la joven de 18 años.

Su nombre presuntamente salió a relucir porque es medio hermano del dueño de la empresa Alcosa por donde se vio caminar por última ocasión a la estudiante de Leyes.

Estableció que las conversaciones que se difundieron en donde lo mencionan son falsas.

“El señor Mafian me dijo que la persona que filtró esa información sobre el supuesto Jaguar fue el señor Mario Escobar. Mi pregunta es ¿por qué señor Mario Escobar teniendo el apoyo del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que exponerme de esa manera’”, cuestionó.

El hombre aseguró que los youtubers que han hablado del caso y lo relacionan con él han fomentado el odio en contra de su persona y han puesto en riesgo a su familia.

También dijo que vive en Corpus Christi, Texas y nunca se ha escondido porque no tiene nada que ocultar.

“Yo soy un ciudadano estadounidense, nunca huí del país”, sostuvo.

Mencionó que antes no se había presentado ante la Fiscalía porque no tiene nada que ver con la muerte de Debanhi.

“Decía: ¿yo por qué?, no lo hice. Era mi forma de pensar”, compartió.

Expuso que ha tenido muchas repercusiones que lo asocien con la muerte de la jovencita.

Citó que amigos suyos han perdido trabajos por aparecer junto a él y también se ha filtrado información personal.

Por último, confesó que teme por su vida porque ha recibido amenazas.

“Mi esposa a ella la amenazan, literalmente, que la van a descuartizar. Temó por mi vida, por la vida de mi familia”, puntualizó.