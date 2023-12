Samuel García ya asimiló “lo del viernes”, cuando se bajó de la carrera presidencial

A una semana de haberse bajado de la carrera por la presidencia de México, Samuel García reveló que ya lo asimiló y todo está en orden dentro del estado.

“Todo en calma, todo viento en popa, seguimos ¡imparables!”, expresó en una historia de Instagram.

“Nuevo León está imparable, mejor que nunca”, expresó.

Afirmó que por eso no a permitir que el PRIAN dejara a un vicefiscal de Adrián de la Garza (Luis Enrique Orozco).

“Mi gran estado de Nuevo León es primero, es prioridad, ni modo. Vamos a esperar el 2023, pero tenemos muchas sorpresas y buenas noticias para nuestro estado y para México desde aquí, la capital del mundo, Monterrey, Nuevo León, ¡ánimo!”.

Nuevo León, añadió, no es, no será y no fue negociable.

“Yo no iba, por un proyecto personal, dejar, arriesgar la grandeza de Nuevo León y ¡menos! dar al PRIAN fiscal, fiscal electoral, auditor, impunidad, no pagar impuestos, dinero. Eso jamás es negociable...”.

Destacó que primero son los principios, lo valores, el orgullo regio.

“¡Y sacamos a la vieja política! Lo otro (la presidencia) puede esperar. Primero son lo valores y somos incorruptibles”, afirmó.

Abre empresa más grande que Tesla

Este viernes, el gobernador inaugura en Marín, la empresa china LGMG.

“Ellos están haciendo una inversión igual o más grande que Tesla, se dedican a la construcción y se dedican a hacer elevadores, montacargas, tractores”, explicó. “Hoy abren su fábrica en Marín... entonces, entre Tesla, LGMG, Quanta, Tata Nuevo León es, sin duda, el gran campeón del nearshoring y el hub de electromovilidad número uno en empleo, número uno en inversión extranjera”

Dijo que Nuevo León, este año, anda rompe récords.

“Por cierto, en 10 días vamos a terminar el acueducto El Cuchillo II, completamente terminado... cinco bombas, el doble de agua por lo que vamos a tener garantizada en agua de Nuevo León para los siguientes 10 años”.

La entidad, señaló García, ha mejorado en todos los índices.

“La seguridad... hemos mejorado en los índices de movilidad, en materia económica Nuevo León está mejor que nunca. A nivel mundial somos la nota.

Te puede interesar: Porque todavía es gobernador en funciones, INE ordena a Samuel García bajar spots

“Mi compadre Elon Musk, futuro padrino de ´Samu Elon´ ya nos confirmó que aquí van a hacer el carro económico, que va a ser el más vendido del mundo y la Cybertuck, la pick up más vendida del mundo”.