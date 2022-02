¿Cuánto cuesta viajar al Mundial de Catar 2022?

¿En qué consisten los paquetes a Catar?

— Los paquetes que se manejan en agencias de viajes regularmente incluyen los vuelos y están enfocados a entradas a los partidos de futbol. Muchos ya están agotados, pero aún puedes encontrar el paquete básico, que incluye los vuelos, estancia en hotel tres estrellas por ocho noches y nueve días —con desayuno—, las dos semifinales y la final a un costo promedio de 270 mil pesos por persona en habitación doble. Por promoción, lo puedes adquirir hasta en 250 mil pesos. Por lo regular, los paquetes en agencias oscilan en 350 mil pesos, pero lo que tratamos siempre es integrar los boletos, ya que muchas personas prefieren menos días, pero más partidos y otros, más días, pero menos partidos.

¿Cuál ha sido la respuesta de los viajeros en la adquisición de los paquetes?

— Buena, los paquetes más baratos se vendieron desde el año pasado y muchas personas apartaron con un mínimo de mil 500 dólares y en estos momentos, la mayoría ya liquidó. La afición de México ya está agotando los partidos.

¿Existe alguna restricción en cuanto a vacunas para entrar a Catar?

— Todos pueden viajar con cualquier vacuna siempre y cuando tengan su certificado, pero sí necesitan una prueba PCR o de antígenos 72 horas antes de entrar.

¿Qué se espera de un destino como Catar?

— Este destino es especialmente exótico porque los estadios son monumentales y diseñados con la mejor tecnología. Las personas se van a sorprender también porque admirarán el estilo de vida que es muy diferente al de nosotros. Catar es una ciudad que se está abriendo al turismo, no está muy acostumbrado a que los visiten los occidentales, pero sí están acostumbrados a que vayan los de Arabia Saudita o los de Dubái, sobre todo, hay una estrecha relación porque trabajan conjuntamente para que haya derrama económica.

Sin embargo, si tu estadía es larga, lo ideal sería agregar a tu estancia los tours locales para que sea una experiencia enriquecedora, ya que, si no sabes quién te va a guiar o cómo te puedes mover, quizás tengas algunos inconvenientes por algunas reglas que no se pueden pasar por alto, como —por ejemplo— existen recintos donde no pueden entrar los occidentales o mujeres a las que no se les puede ver alguna parte del cuerpo.

En ese sentido, un guía local siempre te va a decir cuáles son las normas de proceder y así puedes sentirte más seguro.

Unas últimas recomendaciones…

— El clima en Catar en diciembre estará muy agradable, es templado y lo interesante es que hay muchas personas que quieren irse de ahí para Dubái, y luego pasarse a Israel o alguna otra parte para que valga la pena el viaje. Hay que destacar que no es un viaje barato sino caro, así que por proximidad, Dubái sería la opción a visitar, y considerar que las bebidas y comidas pueden subir tres o cuatro veces su precio.

Así que, si aún buscan un paquete, tomen el más corto en recursos para que puedan gastar la otra parte en Dubái. Hay que trabajar la logística, el mundo árabe está lleno de una religión que no conocemos, hay cosas prohibidas como reírse cuando están rezando o entrar a algunos recintos con zapatos, por lo que lo ideal es evitar las penalizaciones.

Los paquetes que lanzó Qatar Airways

Lanzó también siete paquetes para los aficionados de México y Latinoamérica para ir a la Copa del Mundo en el Golfo Pérsico. Los precios oscilaron desde los tres mil 800 hasta los siete mil 300 dólares, esto según el tipo de hotel, la ubicación y la ciudad de salida. Ejemplo:

Acompaña a tu equipo por seis mil 950 dólares.

• Duración del 20 de noviembre al 3 de diciembre.

• Vuelo, alojamiento por 13 noches y cuatro partidos de la fase de grupos.

Fase final y tercer lugar por cinco mil 600 dólares.

• Duración del 15 al 19 de diciembre.

jamiento por cuatro noches y acceso al partido del tercer puesto y la gran final.

