Dale la vuelta al mundo en 150 noches Seven Seas Mariner (Cortesía)

La Vuelta al Mundo 2025 de Regent - Away in Wonder - zarpará desde Miami, Florida a San Francisco, California y llevará a descubrir destinos increíbles en América del Sur, el Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, Asia y Alaska.

Los huéspedes navegarán tres océanos durante 150 noches, visitarán 97 puertos de escala en 25 países de los 5 continentes y recorrerán 36 mil 295 millas náuticas durante más de 5 meses. Las tarifas para el crucero de 150 noches comienzan en 89 mil 099 dólares por huésped para una Deluxe Veranda Suite y 248 mil 699 billetes verdes por huésped para la super lujosa Master Suite.

Para los huéspedes que sienten que 150 noches no es suficiente, existe la opción de agregar 18 noches adicionales al crucero Vuelta al Mundo 2025, que navega por la Riviera Mexicana desde San Francisco a Miami, visitando puertos en Costa Rica, Colombia, junto con un paso completo por el Canal de Panamá.

Famosa por su inigualable inmersión en el destino, Regent ha creado experiencias increíbles en tierra para que los viajeros de lujo disfruten de 395 excursiones terrestres gratis a 16 pernoctaciones en el puerto que permiten una exploración prolongada de lugares fascinantes como Río de Janeiro, Brasil; Bora Bora, Polinesia Francesa; y Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.

Dale la vuelta al mundo en 150 noches Ho Chi Minh City (Cortesía)

Además, el itinerario también brinda acceso a 48 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como el Parque Nacional Rapa Nui desde Hanga Roa en la Isla de Pascua y la Ópera de Sydney desde Sydney, Australia.

“Sabemos que nuestros huéspedes buscan viajes prolongados en destinos exóticos, por lo que estamos increíblemente emocionados de presentar la Vuelta al Mundo más larga en nuestros 30 años de historia” — Jason Montague, presidente y CEO de Regent Seven Seas Cruises.

El crucero visita dos nuevos puertos de escala para Regent: la remota isla Robinson Crusoe frente a la costa de Chile y Muroran en la isla japonesa de Hokkaido, y también realizará un crucero panorámico único de 3 días en la Antártida.

Dale la vuelta al mundo en 150 noches Fiji (Cortesía)

Los viajeros comenzarán la Vuelta al Mundo con estilo en una gala previa al crucero, a la que seguirán 3 eventos terrestres exclusivos durante la épica gira mundial en Buenos Aires, Argentina; Auckland, Nueva Zelanda; y Bangkok, Tailandia.

Las comodidades exclusivas de la Vuelta al Mundo 2025 de Regent incluyen lavandería ilimitada con limpieza en seco y planchado, servicio médico a bordo, un obsequio conmemorativo y más.

Los huéspedes también disfrutarán de un servicio personalizado excepcional, restaurantes gourmet de especialidades, bebidas premium en bares y salones bellamente diseñados, entretenimiento espectacular y WIFI ilimitado.

Dale la vuelta al mundo en 150 noches Deluxe Veranda Suite (Cortesía)

“Durante 150 noches, los viajeros no sólo experimentarán los más altos estándares de servicio, gastronomía y enriquecimiento, además de disfrutar de una deliciosa variedad de comodidades de lujo, sino que también navegarán hacia el sur hasta la Antártida, hacia el este hasta Asia y hacia el norte hasta Alaska: todo en un solo viaje épico” — Jason Montague, CEO de Regent Seven Seas Cruises.

LAS CLAVES

La Vuelta al Mundo 2025 en números:

36,295 millas náuticas

395 excursiones terrestres DE CORTESÍA

97 puertos de escala

48 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO

25 países

12 mares, estrechos, golfos, bahías y canales navegados

16 pernoctaciones

5 continentes

3 océanos cruzados

Dale la vuelta al mundo en 150 noches Sydney (Cortesía)

Los 48 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyen:

Ópera de Sydney desde Sydney, Australia

Sitio arqueológico del muelle de Valongo desde Río de Janeiro, Brasil

Parque Nacional Rapa Nui desde Hanga Roa, Chile

Taputapuātea desde Raiatea, Polinesia Francesa

Parque Nacional de Komodo desde Komodo, Indonesia

Monumentos históricos de la antigua Kioto d desde Osaka, Japón

Parque Nacional Tongariro desde Napier, Nueva Zelanda

Cascade head desde Astoria, Oregón

Jardines Botánicos de Singapur desde Singapur

La histórica ciudad de Ayutthaya desde Bangkok, Tailandia

Bahía de Ha Long desde Hanoi, Vietnam

