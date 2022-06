Entérate de cuáles son los bares mas top de América del Norte

La lista inaugural de los North America’s 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, se anunció en una ceremonia de entrega de premios en Capitale (Nueva York). La nueva clasificación anual incluye bares de todo el continente norteamericano, incluidos Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe.

El bar Attaboy de Nueva York se corona en el primer lugar como The Best Bar in North America, mientras que el Handshake Speakeasy de Ciudad de México, en segunda posición, ostenta ahora el título de The Best Bar in Mexico, seguido de Licorería Limantour, también en la capital mexicana.

North America’s 50 Best Bars 2022, la clasificación top de bares (BrakeThrough Media/Cortesía)

Civil Liberties de Toronto, en la décima posición, gana el título de The Best Bar in Canada, mientras que La Factoría de Puerto Rico, en el lugar 12, obtiene el galardón The Best Bar in the Caribbean. En general, Estados Unidos lidera la lista con 29 bares, mientras que México cuenta con 11, Canadá con 8 y el Caribe con 2.

La lista de los North America’s 50 Best Bars 2022

North America’s 50 Best Bars 2022, la clasificación top de bares (Cortesía)

Ciudad de México domina la región

CDMX aporta a la lista más de la mitad de los bares de la región con 6 de los 11 del país. Handshake Speakeasy (No.2) ha sido nombrado The Best Bar in Mexico. Luego se encuentra Licorería Limantour (No.3), que catapulta al dúo a la estratosfera de la lista y Baltra Bar en el lugar 7, Kaito del Valle en el 13, Café de Nadie en la posición 15 y Hanky Panky en la 16.

El Zapote Bar de Playa del Carmen se sitúa en el lugar 11 y gana el premio London Essence Best New Opening. La excelencia en la coctelería también se consolida en Oaxaca con dos bares, Sabina Sabe (No.20) y Selva (No.22), mientras que El Gallo Altanero de Guadalajara se adjudica la posición 21 y Arca de Tulum se asegura la 37.

Premios especiales

North America’s 50 Best Bars 2022, la clasificación top de bares (Cortesía)

La ceremonia comenzó con la entrega del premio Campari One To Watch a The Bamboo Room de Chicago, que se otorga a un bar fuera de la lista principal que el equipo de 50 Best considera que tiene la capacidad de entrar en la clasificación en futuras ediciones.

Mace, de Nueva York, gana el Siete Misterios Best Cocktail Menu. Este premio lo otorga el panel mundial formado por 28 Presidentes de la Academia, se introdujo en 2021 y premia la innovación, el diseño, la artesanía de las bebidas y la comunicación de ideas.

Christina Veira del Bar Mordecai de Toronto (No.47) es reconocida con el premio Roku Industry Icon. Para este premio, se pide a los 220 miembros de la Academia con derecho a voto que nombren a la persona que haya contribuido más por el progreso del sector de bares que cualquier otro individuo. Además de ser la directora general de este bar centrado en la comunidad.

El bar Kismet de Halifax, de propiedad y gestión familiar, ha recibido el premio Ketel One Sustainable Bar, que se otorga a un bar que demuestre un mayor compromiso con la sostenibilidad. Centrado en el marisco sostenible se esfuerza por encontrar formas creativas de utilizar los ingredientes para minimizar los residuos tanto del restaurante como del bar.

Otros ganadores de premios especiales anunciados en el período previo al evento fueron Overstory, que recibió el premio Michter’s Art of Hospitality y Masahiro Urushido, del Katana Kitten de Nueva York, que obtuvo el codiciado título de Altos Bartenders’ Bartender.

