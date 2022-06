¿Quieres ser un maestro de la selfie?

Quienes han perfeccionado el arte de tomarse una selfie perfecta saben que detrás de ella existen elementos básicos a dominar: iluminación, ángulos, un escenario interesante y, por supuesto, una buena cámara frontal que destaque lo mejor de ti.

Para ayudarte a conseguir un autorretrato de ensueño y para celebrar el Día Mundial de la Selfie, la marca de celulares Vivo te comparte tres consejos prácticos y muy fáciles de seguir.

Busca un escenario impactante

Ya sea que vayas a tomar una fotografía casual o que utilices el modo bokeh, es importante encontrar un fondo que le de un toque original a tu fotografía. Esto no significa que tengas que viajar a un lugar exótico para conseguirlo, simplemente apóyate en elementos coloridos o contrastantes a tu alrededor, como una pared con un diseño interesante o un color brillante, un jardín o una instalación de luces.

Haz magia con la luz

La regla para que tu rostro no luzca sombrío es acercarte a una fuente de luz, de preferencia natural, que no esté directamente sobre ti para que no se generen sombras en tu rostro. Otro consejo es evitar los filtros al capturar la imagen, ya que si tomas una fotografía sin ellos tendrás mayor oportunidad de jugar con el brillo, los colores y hasta la temperatura de color más adelante, si eliges editar tu selfie.

Que el ángulo hable por ti

El ángulo en el que captures la selfie es clave para conseguir una gran fotografía. Un buen truco para descubrir nuevas perspectivas es grabarte con la cámara frontal del teléfono moviendo el rostro en distintas direcciones, así tendrás una idea más clara de qué poses te favorecen o destacan la parte favorita de tu rostro.

Si levantas el mentón ligeramente, por ejemplo, podrías lucir gracioso o relajado, pero si bajas el mentón ligeramente, destacarán tus ojos y tus mejillas en la imagen. Por otro lado, si bajas la barbilla un poco más, entonces lucirás más serio e intimidante, atrévete a probar distintos estilos y descubre nuevas facetas de tu personalidad.

Con estos simples consejos tu próximo autorretrato será digno de compartir y hasta de enmarcar. Anímate a experimentar en el Día Mundial de la Selfie.

