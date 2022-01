¡Indignante! Chofer de pipa arrolla y deja morir a perrito en calles de Villahermosa

A través de redes sociales, usuarios de Twitter denunciaron la negligencia del conductor de una pipa de gas que arrolló y dejó retorciéndose de dolor a un perrito en una calle del fraccionamiento Carlos Pellicer, ubicado en Villahermosa, Tabasco.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el animal tomaba el sol, acostado en una calle dicha colonia. No obstante, el can no se percató de que una pipa de gas se aproximaba a él.

Instantes después, sin aparentemente prestar atención a la presencia del perro, se ve en el video cómo el vehículo le pasó por encima, además de que lo arrastró por la calle algunos metros lejos del punto del impacto.

[ Tips para surtir tu alacena y ahorrar al mismo tiempo ]

Finalmente, el conductor, sin detener la marcha o bajar la velocidad, continuó su camino por la vialidad.

Internautas de redes sociales se mostraron indignados ante el actuar del conductor ya que aseguran que pudo haber detenido la unidad antes de arrollar al perrito. Por lo tanto, los usuarios de Twitter pidieron a la empresa a la que pertenece la pipa que tomara las acciones pertinentes.

[ Cumple tus propósitos, estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

Más tarde, por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales, Global Gas notificó que el gremio desaprueba y condena el maltrato animal, razón por la cual señalaron que se encuentran investigando al colaborador implicado.

Lo más visto en Publimetro TV: