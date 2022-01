Kalimba disfruta de los ensayos de “José el Soñador” donde le da vida al primer faraón negro

Kalimba se mostró emocionado durante los ensayos del musical “José el Soñador” donde le da vida al primer Faraón de color en la historia de esta puesta donde es la primera vez que trabaja con Carlos Rivera y Fela, con quienes ha hecho una gran química arriba del escenario del Centro Cultural 1 donde se estrenará el próximo 10 de febrero con todas las medidas sanitarias.

“Con Carlos no había tenido la oportunidad de trabajar, con Fela ya y supe que nos íbamos a llevar bien desde que dijo en la conferencia que aquí la estrella es la obra, cada uno de nosotros está consciente y si queremos resaltar nuestros nombres vamos a estropear la obra”, dijo a JDS luego de ver dos números del musical que produce Alex Gou.

En el caso de su personaje expresó que se hicieron unos cambios en su vestuario y canto. “Movimos el personaje que está basado en Elvis Presley para rock and roll, lo llevamos más a un soul, gospell y a un rhythm and blues, me gusta que es un personaje un poquito cómico que tiene esta postura de Faraón, el rey de Egipto”, señaló de la obra con tecnología de proyección nunca ante vista, 450 pantallas de leds y 300 luces robóticas, entre otras cosas.

Kalimba y Gala Montes

Además de que esa obra le exige más baile y canto poniéndose a la altura del ensamble. “Hace buen rato desde OV7 a la fecha que no me tocaba expresarme de manera coreográfica tan fuerte bailar y cantar todo este tiempo en el escenario, me he puesto ha aprueba yo mismo haciendo cardio para ponerme como tiene que ser y decidí ponerme a la altura de los bailarines”, indicó.

Y hablando de OV7 ahora que OCESA-Seitrack los llevará de gira celebrando los 33 años del grupo fue muy sencillo ponerse de acuerdo. “Viendo que se están abriendo los venues de apoco, ya pudimos ponernos de acuerdo para que este año se hicieran todavía no hay fechas fijas y yo estoy igual de emocionado de gozar este aniversario que ya se aplazó a un 33″.

Y para evitar riñas y pleitos de dinero como sucedió con Bobo de Ary Borovoy cambiaron de managment para que todo sea claro. “Todo grupo necesita una cabeza, un managment Seitrack era la decisión, ya estuvimos en Westwood, Bobo, queda Ocesa o mi empresa Ark Records mi empresa, pero no le entro porque hay no podía ser imparcial”.

Y para todos los fans que ya habían adquirido sus boletos, el cantante dijo que él no podía hacer nada porque eso es asunto de las boleteras no del artista. “Los amo profundamente espero que les resuelvan esto, ya es cuestión de boletera y empresarios, eso no tiene que ver con los artistas, pero si no vienen los extrañaremos con el corazón”.

