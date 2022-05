Los derechos de las mujeres, los tenemos que trabajar todos los días; Fundación Marie Stopes llega a #NMTalks

Fundación Marie Stopes 15 años luchando por los derechos reproductivos de las mujeres

La Dra.Aida Sánchez es la encargada de auditar todas las clínicas de la fundación Marie Stopes México y su tarea principal es garantizar que todos los servicios de la fundación sean proporcionados con los más altos estándares de calidad.

En 2007 fue despenalizado el aborto en la Ciudad de México, sentando un precedente muy importante que abrió la puerta para que fuera posible en más entidades, pero no fue fácil, tampoco inmediato, pues fue hasta 2019 cuando se despenaliza en Oaxaca, después en 2021 Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima fueron los estados que continuaron validando los derechos de las mujeres, para cerrar en 2022 el 8 de marzo, en Sinaloa.

Sin embargo el camino aún es largo, pues, aunque en los 32 estados de la república el aborto es permitido si se trata de una concepción por violación, la realidad es que se sigue estigmatizando y criminalizando a las mujeres que lo practican.

El aborto es una realidad, la OMS señala que entre el 2015 y el 2019 en el mundo un promedio anual de 73.3 millones de abortos provocados, por eso el tema no es si debe o no realizarse, el tema es, que debe realizarse de forma segura y no debe ser motivo de criminalización en contra de quienes lo practican.

El aborto es un problema de salud pública, pues es la quinta causa de muerte materna en nuestro país y la razón es que no se realiza en condiciones profesionales y con la tecnología adecuada que garantice la vida de la mujer y además, su completa salud reproductiva.

Y aunque parece que en países como Estados Unidos, están dando un revés a la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en México hay avances según las palabras de nuestra invitada.

“Tuvimos un avance, también muy grande el año pasado en donde la suprema corte de justicia, sentó un antecedente en donde se debe de quitar que las mujeres sean criminalizadas por hacer un procedimiento de interrupción del embarazo, esto sienta un precedente muy importante” — Dra. Aida Sánchez

Son siete estados en nuestro país donde la interrupción del embarazo es legal siendo la capital la pionera en estos temas, la Dra. Sánchez invitó a nuestras lectoras a informarse más sobre el tema si tienen dudas y si necesitan ayuda, Marie Stopes está para a ellas y recordando que el derecho a decidir lo construimos todas.

