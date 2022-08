“Me encanta México”, declara Fernando Verdasco en su visita a Los Cabos

El tenista español, Fernando Verdasco acompañado de su esposa Ana Boyer junto a sus hijos Miguel y Mateo, se dieron cita al ATP 250 de Los Cabos en Baja California Sur. “Me encanta México, es un lugar en donde me siento muy querido y que me también me ha entregado demasiado.”

Después de una lesión en el codo que lo obligó a ir al quirófano y mantenerse fuera de las pistas por algunas semanas, el madrileño nos comentó que se encontraba bien progresando físicamente, pero al final es una recuperación.

Una de las cosas que más destacó en la entrevista que tuvimos con Fernando fue el apoyo de la familia y lo importante que son en su vida. “Para mí lo más importante es la familia. Mi mujer, mis hijos y mi familia que no está aquí sino en casa son la viga que sostiene mi vida. Mis hijos lo son todo para mí”, agregó el tricampeón de Copa Davis en 2008, 2009 y 2011.

Te podría interesar: Sears celebra su 75 aniversario en grande

En un lugar asombroso, rodeado de naturaleza y el extraordinario nuevo complejo Cabo Sports Complex en el fondo, Fernando Verdasco nos compartió estos y otros momentos en su regreso a nuestro país.

Lo más visto en PublimetroTV: