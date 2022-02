¡Ultimátum! Estudiantes Udlap amenazan con darse de baja si no regresan al campus

Estudiantes de la Udlap de licenciaturas en el área de la salud, así como de ingenierías podrían darse de baja de sus carreras al no ver un panorama claro de cuándo podrán acudir al campus para concluir sus estudios, esto a casi ocho meses de que fueron cerradas las instalaciones.

En entrevista con Publimetro, Luis Montes, estudiante de la Licenciatura en Enfermería comentó que al menos el 75% de los estudiantes con los que ha platicado han manifestado que solo esperan a que concluya este semestre para “darse de baja” ante la incertidumbre que viven por el conflicto con la universidad y la Fundación Jenkins.

“Los que quieren seguir son pocos y muchos terminando este semestre se van a dar de baja, esto debe quedar para mayo, si no será una pérdida muy grande para la universidad, sobre todo ingenierías, del área de la salud, somos los que más necesitamos los laboratorios, simuladores, herramientas”, expresó Montes.

En tanto, comentó que al menos dos mil estudiantes han aceptado acudir a las instalaciones de las instituciones privadas que forman parte del Consorcio Universitario y que ofrecieron sus espacios para que los alumnos Udlap puedan continuar con su aprendizaje o realizar actividades relacionadas con la academia.

Aztecas Udlap Equipos representativos de la UDLAP entrenan en la Universidad Madero, ante la situación legal que atraviesa la Universidad de las Américas que mantiene cerrado el campus. Foto: Agencia Enfoque

Esto animó a muchos a seguir, varios compañeros ya se querían dar de baja, pero el hecho de que ya tengamos laboratorios es de gran ayuda para todos, especialmente para el área de la salud, porque ya podemos utilizar las herramientas que ellos tienen”, comentó.

Montes indicó que hay preocupación entre estudiantes sobre la reputación de la Udlap cuando sean egresados y busquen un trabajo; no obstante, reconoció que el aprendizaje no ha cambiado y los maestros han “dado todo” para no bajar el nivel de enseñanza.

Udlap plantón Estudiantes y docentes de la UDLAP, participan en clases virtuales afuera del Campus de la universidad donde permanecen en plantón a la espera de la entrega de las instalaciones, tras 8 meses de conflicto legal. Foto: Mireya Novo/Agencia Enfoque

Si nos preocupa pero mantenemos la esperanza, y la fe de que no nos afecte, si nos preocupa de que puedan decir que nuestra universidad fue tomada, pero la excelencia va a seguir para que no haya repercusiones a futuro, demostrar que somos hábiles y con capacidad de hacer las cosas”.

En cuanto a el resto de los estudiantes que no han participado en las manifestaciones, dijo que la mayoría no puede por el tiempo que implica estar involucrado y el resto porque tiene temor a que el Gobierno tome represalias u ocurra algún momento de desalojo con violencia.

Mientras, apuntó que quienes han participado en el movimiento estudiantil para exigir la devolución del campus de la Udlap no han sido manipulados para hacer presión, sino porque “no pueden perder más tiempo” esperando que las autoridades solucionen la apertura de los espacios para continuar con sus clases presenciales.

Nosotros estamos ahí porque queremos hacer presión. No estamos a favor de los Jenkins, ni a favor del Gobierno, lo único que queremos es nuestro campus, que nos los regresen bajo las reglas que establece la ley”, apuntó.

