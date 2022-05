¡Ahora sí! Gobierno de Puebla va por retiro de concesión del agua en la capital

El servicio de agua potable podría devolverse al Ayuntamiento de la ciudad, tras casi 10 años de haberse concesionado a la empresa Agua de Puebla, así lo advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró que cualquier decisión no será en prejuicio de la ciudadanía.

“Pronto habrá noticias muy fuertes sobre el tema de la concesión del agua, mi gobierno no va a ser aquel que lastime a la gente”, declaró en su habitual conferencia matutina en donde afirmó que ya han tenido conversaciones con la concesionaria para establecer una ruta, por lo que su administración ya prepara las estrategias legales para un posible retiro.

No obstante, dejó claro que la responsabilidad deberá recaer en el gobierno municipal, el cual deberá garantizar el abasto del agua en la capital, por eso dijo que se debe tener conciencia de la inversión que se necesita, ya que son “miles de millones de pesos” para brindar el servicio y tener la infraestructura de drenaje necesaria.

Recalcó que la responsabilidad de los gobiernos es cuidar los intereses de la ciudadanía, por ello su decisión fue llevar el tema a litigio y no aumentar la tarifa a las personas, aunque cualquier solución o decisión será explicada a la gente.

“Ya estamos listos para litigar este tema, pero también para encontrar la solución, y no descarto lo que dije ayer, que el municipio se haga cargo, ¿no?, con todas sus obligaciones, porque aquí el municipio no presta el servicio de agua, no tiene bomberos, no tiene ambulancias”, señaló.