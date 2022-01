Andrade sobre su salida de WWE: “Como podía ser una estrella, como puedo desaparecer”

Uno de los luchadores que ha causado revuelo en los últimos meses en México ha sido el nombre de ‘El Ídolo’ Andrade, quien vivió varios momentos de polémica, tras anunciar su salida de la WWE y por fin habló de algunos detalles de la empresa.

En entrevista en el canal del Escorpión Dorado, reveló algunos detalles de su decisión sobre pedir su liberación.

“En enero no me hablaron, en febrero estuve tres semanas en el vestidor y me puso a pensar. Después le comenté a mi prometida Ashley (Charlotte Flair): ‘Tengo 31 años y me gusta lo que hago, quiero renunciar a la empresa. Si me quedo aquí 5 años, como puedo ser una estrella, como puedo desaparecer, prefiero renunciar a que me corran”, afirmó.

Por otra parte, el oriundo de Gómez Palacio, Durango, recordó que le ofrecieron mejores condiciones contractuales por parte de WWE.

“Estaba decidido. Hablé con ellos, les dije que quería que me liberaran el contrato, ya que me faltaban más o menos tres años.

Habló conmigo hasta Triple H. Me dijo ‘espérate, te vamos a apoyar, te vamos a dar un buen empujón’, me ofrecieron un mejor contrato. Peso esas son palabras, no hechos. En el contrato viene que te van a pagar más, pero no te aseguran que te van a dar proyección.

Hay mucha gente ahí que no sale en televisión, cobra su cheque y está feliz. Yo no soy esa persona, yo soy exitoso”, dijo.

Andrade también habló de algunos detalles sobre su llegada a la empresa AEW, en donde se ha desempañado en las últimas semanas.

“Llegó la oportunidad a través de mi suegro (Ric Flair) que me conectaron con el dueño. Ahora estoy haciendo más dinero en esta empresa que lo que hace WWE”, sentenció.

Por último, habló de los rivales que quiere enfrentar. “Quiero enfrentar a Psycho Clown, ya que nunca me he enfrentado a él”.

Andrade el ídolo se encuentra actualmente en la empresa AEW, aunque ya tuvo apariciones en la Triple A, en donde enfrentó a Kenny Omega por el Megacampeonato, en Triplemanía XXIX.

