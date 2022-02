“Estoy con la ilusión de dar lo máximo”, Rafael Nadal previo al AMT

Después de la incertidumbre ante su posible ausencia, Rafael Nadal ya está listo para buscar volver a conquistar Acapulco, en el Abierto Mexicano de Tenis 2022 y explicó las razones por las que podrá disputar este torneo ATP 500.

En conferencia de prensa previo al comienzo del Abierto Mexicano, Nadal comentó cuáles son sus expectativas alrededor del certamen y cómo tomó la decisión de estar presente en el evento.

“La expectativa principal es jugar. Vengo por dos motivos muy simples y fáciles de entender, uno por que he jugado muy poco en dos años y me apetece jugar al tenis. Y la segunda, tras Australia, tenía que analizar mi cuerpo, a nivel de dolores el cuerpo me estaba respondiendo muy bien.

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

Estoy con la ilusión de seguir compitiendo, más allá de los resultados. Estoy con la ilusión de seguir compitiendo El inicio de año ha sido infinitamente mejor de lo que jamás había imaginado”, afirmó Rafa Nadal.

Por otra parte, el máximo ganador de Grand Slams habló sobre su experiencia en el Abierto de Australia, último torneo que disputó y conquistó en 2022.

“El Open de Australia fue uno de los torneos más emocionantes de mi carrera por diferentes motivos y después ha sido un no parar. Llegamos un día más tarde y después había que trabajar varias cosas en casa. Volví a entrenar y me volví a sentir más o menos bien y se decidió venir aquí”, señaló.

En una de las cuestiones más polémicas, Rafael Nadal rechazó señalar a quién es el tenista más grande entre él, Roger Federer y Novak Djokovic.

“No me toca a mí hablar de eso porque podría ser una parte implicada. Entiendo el debate. Al final se podría terminar resumiendo a gustos. Tanto Federer, Djokovic como yo hemos hecho más de lo que hubiéramos soñado. A partir de ahí, que lo digan los expertos. Yo me dedico a jugar. Puede haber argumentos de diferente índole. Depende de por dónde se pueda tirar todos los argumentos pueden ser válidos”, dijo.

[ ¿Cómo entretener a tu mascota en casa? ]

Al respecto del tema de Novak Djokovic y su polémica alrededor de su negativa al vacunarse, Nadal consideró que esto no afectará a la historia de los Grand Slams de tenis.

Afectará a su historia si es que puede jugar o no. No sé si afectará a los ‘Grand Slam’. Cada cual toma sus decisiones y debe convivir con ellas. En este sentido, ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos y deje de haber muertos. Se vacune o no, lo bueno sería que Novak vuelva a jugar. Si Djokovic puede jugar los ‘Grand Slam’ sin estar vacunado, bienvenido sea”.

Por último, habló un poco sobre la primera ronda en Acapulco, en donde enfrentará a Reilly Opelka.

“No creo que sea un jugador que nadie quiera ver en primera ronda de un torneo. Viene de ganar en Dallas y está en la final de Delray Beach. La expectativa principal en Acapulco es jugar. He jugado muy poco al tenis los últimos dos años y me apetece. Después de Australia, analicé durante dos semanas cómo respondía mi cuerpo. A nivel de dolores, el cuerpo me respondió bien y por eso estoy aquí”.

Rafael Nadal debutará este 21 de febrero en el Abierto Mexicano, certamen que ha conquistado en tres ocasiones, y buscará el récord de su compatriota David Ferrer, con cuatro títulos.