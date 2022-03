Clásico regio: Vucetich confía en el buen comportamiento de la afición

Después de 10 años, Víctor Manuel Vucetich volverá a dirigir en un clásico regio, y con su amplia experiencia no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a la afición regia que asegura conoce perfectamente.

El “Rey Midas” hizo un llamado a todas las familias para que disfruten del partido como lo que es, (un espectáculo deportivo), por lo que incitó a ver el juego con los ánimos controlados.

“Las aficiones las conozco perfectamente a las dos, son familias que incluso les van a los dos equipos, en una familia puede haber un rayado y un tigre y no hay problema, lo hemos visto en los dos estadios. Confío en la capacidad cultural que tiene la gente en Monterrey, sé que no pasará nada, invitarlos a ser prudentes, ver esto como un juego, ambos equipos deseamos ganar, luchamos para eso, hay que poner todo de nuestra parte para disfrutarlo” expresó el estratega.

Así mismo, el director técnico comento que, así como espera que la afición tenga el equilibrio emocional necesario, espera que sus dirigidos tengas ese equilibrio y orden que un partido de esta envergadura lo demanda.

“Trato de llevar a cabo esta manera positiva al plantel. Sabemos que no podemos desbocarnos, porque esa emoción no nos puede rebasar. Tenemos que ser inteligentes, tácticos, que no nos genere un problema ese deseo de querer ganar con fuerza. Mandar un mensaje de equilibrio a la gente, esto es un deporte, un juego, es un deporte simplemente”.

Por último, al causar su ausencia Vincent Janseen del último entrenamiento por problemas estomacales, Vucetich calmo los focos rojos al asegurar que el neerlandés estará listo para jugar contra los felinos y así ser él el eje en el ataque ante la baja de Rogelio Funes Mori.

