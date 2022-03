José Luis Higuera le manda indirecta a Amaury Vergara

Un video en redes sociales se hizo viral donde se observa al dueño de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Amaury Vergara, negarle el saludo a José Luis Higuera, luego de coincidir en la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Futbol.

Luego de esto, el actual presidente del Atlético Morelia no realizó ningún comentario al respecto, pero previo al partido ante el Atlante, el ex directivo del Club Guadalajara rompió el silencio y mandó una indirecta a Amaury.

“Gracias a todos por el apoyo al Atlético Morelia en el Estadio Morelos. Acá todos son bienvenidos aunque no me saluden. Vamos humildes a visitar al Atlante. Siempre es un gusto visitar la Capirucha. Será un gran partido; saludos, querido Emilio Escalante”, escribió en redes sociales.

Gracias a todos por el apoyo al @C_A_Morelia en el @EstadioMorelos !!! Acá todos son bienvenidos aunque no me saluden!! 😜 vamos humildes a visitar al @Atlante ! Siempre un gusto visitar la capirucha! Sera un gran partido!! Saludos mi querido Emilio Escalante!! @LigaMXExpansion — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 20, 2022

Algunos aficionados no tomaron nada bien el posteo de Higuera y aplaudieron el gesto de Amaury Vergara hacia él. Otros reconocieron su gestión como CEO del club, donde estuvo cuatro años, hasta que en 2019 fue destituido.

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

La mala relación entre ambos directivos se reflejó cuando Amaury Vergara firmaba algunos autógrafos en el Salón de la Fama, cuando se acercó Higuera a saludarlo, pero se lo negaron, “No me saludes. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”, comentó el dueño del Rebaño a José Luis Higuera.