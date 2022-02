Tatiana tiene dos buenas excusas para sentirse como una reina

La cantante y actriz Tatiana vuelve a ser conductora de un programa de televisión, pero ahora a través de MasterChef Junior, un reality que le pondrá sabor a cada uno de los programas con los más pequeños del hogar que buscarán triunfar en la cocina más famosa de México.

Para este emisión regresan los jueces y chefs, José Ramón Castillo y Betty Vázquez; se une al programa el chef peruano Franco Noriega, quien ha hecho algunas apariciones en temporadas pasadas.

Tatiana tiene varios motivos para celebrar este 2022: “empecé con shows presenciales, acabaré de grabar el reality show a mediados de marzo para seguir con la gira. Haré mi Arena Monterrey número 20 que va a ser mi récord y donde voy a festejar mi 38 años de carrera con las canciones del principio de mi carrera y gran producción, el próximo 1 de mayo”.

¿Cómo vives este regreso a la televisión?

– Hace 10 años que no era conductora de un programa de tele, hace diez años tuve El show de Tatiana en Azteca; hace mucho más El espacio de Tatiana en Televisa. Tuve participaciones cuando me invitaban de conductora a ciertas cosas, pero no era llevar un programa tan importante como MasterChef Junior. Estoy feliz y ansiosa que ya empiece el 25 de febrero. Estoy fascinada con estos niños que son unos geniecillos de la cocina, estoy aprendiendo de ellos.

¿Qué tal eres para la cocina?

– ¡Ay, la verdad no buena! No sé seguir recetas, nunca me atrajo cocinar, así como a mi mamá tampoco pero mi abuela si cocinaba muy bien. Nunca aprendí nada pero ahora en pandemia ya empecé a ver en TikTok algunas recetas y TikTok fue mi maestro culinario (risas); lo que si dicen mis hijos es que tengo buen sazón, aunque sea un invento, pues les gusta.

¿En qué momento llega este proyecto a tu carrera?

– Voy a cumplir 38 años de carrera el próximo 24 de febrero, un día antes del estreno del programa, por lo que es una doble celebración. En mi carrera no añoro nada, soy muy del presente. Me gusta ver cómo empecé mi carrera, el esfuerzo, los sacrificios y ver cómo antes era diferente el mundo artístico, pero sigo activa.

¿Cómo te veremos dentro del reality?

– Hablo muy natural y las cosas que digo son muy directas, pero a la vez cariñosa y regañando leve a los niños (risas). Soy como una especie de maestra o tía mitotera (risas) pero llena de enseñanzas. Hoy en día todo fluye más rápido, creo que los niños de ahora quieren ser adultos antes de tiempo y son como adultos chiquitos en un empaque chiquito, están tremendos.

¿Sigues siendo una niña?

— Sigo siendo muy niña y todos deberíamos de serlo, porque no pierdes la capacidad de asombro, cualquier cosa te emociona y motiva. Soy muy espontánea, no me da pena lo que vaya a decir la gente , porque cuando pierdes el miedo al ridículo eres más feliz.

¿Cuándo se estrena y cuántos participantes tiene MasterChef Junior?

25 de febrero llegar MasterChef Junior por Azteca Uno a las 19:30 horas.

20 chefcitos: Renée, Jazmín, Zoe, Abel, Javi, Germán, Fabio, Naty, Esaú, Leah, Ángel, Carlos, América, Sebastián, Sara, Alan, Leo, Hadassah y Sofi.

Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, se integra al equipo de MasterChef.

