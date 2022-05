Anna of the North y Gus Dapperton le cantan a la nostalgia en Meteorite

Gus Dapperton y Anna of the North. Gus Dapperton y Anna of the North. / Foto: Cortesía.

“Meteorite” es el nuevo sencillo de la cantante noruega llamada Anna of the North y en entrevista con Publimetro la joven de 32 años contó, “Esta es una canción que Gus Dapperton escribió y me la envió y me gustó y le pregunté si es que podía agregarle versos y lanzarla”. De la misma manera, Anna dijo que ella considera que esta canción “la tomó prestada de Gus” pero respetando las partes que Dapperton en un inicio compuso.

Este sencillo trata de estar conectado con alguien aunque ambas personas se encuentren lejos y eso es algo que llamó mucho la atención de Anna of the North. “Con la letra se puede entender esto de estamos conectados aunque no estamos juntos y es como esa energía de tratar aunque a veces no sea fácil”, compartió Anna. A lo cual añadió, “Creo que Meteorite es súper pegajosa y el coro me hace sentir como que quiero bailar pero al mismo tiempo quiero llorar y toda mi música es feliz y triste a la vez”.

La cantante Anna of the North define su género musical con “Meteorite” como triste y feliz

En la misma línea, la artista aseveró que, “Ama el hecho en cómo es que la música puede conectar a la personas de diferentes maneras y piensa que Meteorite se trata de eso básicamente de unir a las personas”. “La música me ha llevado a lugares que yo jamás hubiera imaginado que llegaría y creo que todo es energía”, mencionó Anna. La artista recientemente estuvo presente en el festival Corona Capital de Guadalajara y de esto contó, “Estaba muy asustada de que nadie me fuera a escuchar pero había mucha gente y había mucha buena energía y estoy muy feliz por eso”.

Anna of the North. Anna of the North. / Foto: Cortesía.

Por último, relacionado con el título de la canción, “Meteorite” Anna of the North apuntó que para ella esto representa, “que los meteoritos están en el espacio y nosotros en la Tierra y es cómo la vida a veces te golpea con cosas inesperadas parecidas a un meteorito”. Feliz, triste, energética, melancólica y nostálgica son las palabras que de acuerdo con Anna definen a “Meteorite”. De sus planes a futuro Anna dijo que este año sacará muchos sencillos y un disco y lo definió como “el año de Anna”.

