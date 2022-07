Neto Peña lanza su sencillo Seres de Noche en la video serie Amaneceres

“Seres de Noche” es el título del nuevo sencillo del rapero Neto Peña y esta canción la escribió exclusivamente para la video serie de Amazon Music llamada “Amaneceres”. De esto Neto Peña dijo en entrevista con Publimetro, “Me propusieron el proyecto y yo ya había visto anteriormente lo que había hecho Bruses con ellos y con otros artistas y se me hizo bien chin**. Inicialmente mi capítulo iba a ser con una canción mía que ya existiera pero quise mejor hacer una canción original que fuera un tema acorde al proyecto que fuera en el amanecer”.

Es preciso explicar que “Amaneceres” es una video serie de Amazon Music en la cual la plataforma de streaming invita a diversos exponentes de diferentes géneros musicales para presentarlos al mundo. Algo interesante es que “Amaneceres” funge como una plataforma musical que cuenta la historia de artistas emergentes. “Estoy bien contento de que la gente ya podrá escuchar mi nueva canción y que verán el video tan chin** que hicimos con la producción de Amazon, fue muy divertido, no dormimos y hasta la mañana grabamos entonces fue una experiencia nueva”, compartió Neto Peña.

Neto Peña. Neto Peña. / Foto: Cortesía.

Neto Peña está feliz de presentar su nuevo sencillo

Relacionado con su historia, el rapero contó, “Siempre hubo algo que me llamó la atención desde muy chico veía instrumentos, guitarras y me llamaban mucho la atención. Siempre hubo algo que me acercaba a la música y cuando tenía 13 años yo vivía en Nuevo Laredo, Tamaulipas y conocí a varios camaradas que rapeaban. Y pues andar ahí de vago en la calle cotorreando me acercó al mundo del rap y ahí fue donde yo me empapé de esta música y me gustó la manera en la que podía ser yo mismo y decir lo que yo quisiera y a la vez hacer música”.

Neto Peña. Neto Peña. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Neto Peña confesó que “Seres de Noche” es una de sus canciones favoritas por “todo el proceso que llevó y por el resultado”. Asimismo, este año el rapero tiene preparado el lanzamiento de un EP nuevo y de esto dijo, “Tengo mucha confianza en este proyecto porque en lo personal me gusta mucho y sé que a la gente le va a gustar mucho y se van a identificar con las canciones sobre todo con este sonido bien mexa que trato de que me distinga como rapero”.

