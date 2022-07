Yoga Fire junta el rap y el reguetón en su nuevo disco titulado Música Prohibida

“Música Prohibida” es el título del nuevo álbum del rapero Yoga Fire y este nombre lo escogió por un motivo interesante que le da sentido a todo su disco. En entrevista con Publimetro Yoga Fire compartió de su más reciente lanzamiento lo siguiente, “Como raperos hay una pelea casada con otros géneros como el reguetón y Kamaro y yo en lo prohibido juntamos el rap y el reguetón porque somos capaces de hacerlo”. Cabe decir que este disco lo hicieron en conjunto Yoga Fire y Kamaro, quien es otro rapero mexicano. Sacrificio, fiesta y trabajo en equipo son algunos de los elementos que conforman el proyecto musical de Yoga.

En la misma línea, el rapero explicó que para “Música Prohibida” él trabajó con un nuevo método el cual es hacer un disco con el apoyo de todo su equipo. “No solamente se trata de tomar las decisiones del disco tú, el punto es hacerle caso a un grupo de amigos en los que confías y colaboradores a los cuales respetas para lograr un trabajo en equipo”, mencionó Yoga Fire.

Yoga Fire y Kamaro trasladaron la fiesta a su nuevo disco

“Grabamos 15 canciones y nos dimos cuenta de que les faltaba alma y descubrimos el fuck** ritual que es la fiesta”, confesó Kamaro. A lo que Yoga agregó, “El día de estudio nosotros no lo vemos tan formal porque no es ir y cumplir horas sino que se trata de la vibra. La banda tiene que estar ahí enfiestada y hay veces que hay gente en el estudio que no va a grabar pero su trabajo es estar vibrando chin** y generar energía para que las cosas se den. El ritual es llegar al estudio y grabar y tomarte una de tequila blanco y comienzan a fluir las ideas”.

Disco "Música Prohibida". / Foto: Instagram.

Por último, de las colaboraciones de “Música Prohibida” Kamaro explicó, “La idea era invitar a varios artistas a participar en el álbum y con nuestro criterio fuimos eligiendo las canciones y se las presentamos a los cantantes y cada uno fue escogiendo su rola y la grabábamos”. De su pasión por el rap, Yoga Fire comentó, “Desde niño escucho rap y desde morro me gusta el básquetbol y ahí pasaban las canciones de rap de fondo y ese fue mi acercamiento a este tipo de música. Y ya que vi cómo se veía un rapero me enamoré totalmente de los valores y contravalores que la cultura del rap ofrece y desde los 17 comencé con esto”.

