Vanessa Bauche celebra la vinculación a proceso de su abusador Pascacio N

La actriz Vanessa Bauche anunció por medio de su cuenta oficial de Instagram que después de un año y medio de haber interpuesto una denuncia de acoso sexual en contra de Pascacio “N” el actor ya fue vinculado a proceso. “¡Victoria! Se ha hecho justicia. Luego de más de un año y medio de espera han vinculado a proceso a mi agresor por mi denuncia penal interpuesta desde 2020”, fue lo que escribió Bauche en sus redes sociales.

Es preciso decir, que Vanessa Bauche agradeció a las autoridades “el actuar con perspectiva de género”. Como contexto, Vanessa Bauche trabajó junto con Pascacio “N” en la serie llamada “Guerra de Vecinos”, proyecto en el cual conforme con la actriz López la besó a la fuerza. Asimismo, la actriz Sarah Nichols reveló a los medios de comunicación que Pascacio “N” también abusó de ella.

Vanessa Bauche obtiene justicia en su caso de abuso sexual

Asimismo, Sarah Nichols dijo en marzo a “Ventaneando” lo siguiente, “Ingenuamente creí que no pasaba nada, puedo bloquearme yo. No sólo ante los demás, sino puedo bloquearme yo sola. Encerrarlo en una cajita en mi mente y guardarlo hasta atrás, porque ahorita en lo que me tengo que enfocar es en trabajar, porque lo peor que me puede pasar es que encima de todo me destroce mi carrera que tanto he luchado por ir creando”. Cabe añadir que Nichols mencionó que Pascacio abusó de ella sexualmente antes de iniciar las grabaciones de “Guerra de Vecinos”.

Finalmente, otras celebridades como: Ivonne Montero, Irán Castillo y Verónica Toussaint han dicho haber sufrido un tipo de acoso por parte de Pascacio “N”. Como dato, Pascacio se encuentra en la cárcel desde marzo de este año y hasta ahora fue vinculado a proceso. Por su parte, la defensa de Pascacio ha informado que iniciará un proceso legal en contra de las autoridades, debido a que acusa que las denuncias son un montaje.

