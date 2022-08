Ashton Kutcher confesó que padeció vasculitis, ¿de qué se trata esta enfermedad?

Conforme con una entrevista que el actor Ashton Kutcher concedió al medio “Access Hollywood”, el artista confesó los padecimientos que a tenido debido a la vasculitis que sufrió. “Hace dos años tuve esta súper rara enfermedad llamada vasculitis, la cual acabó con mi visión, mi oído y con mi equilibrio”, confesó Kutcher al medio mientras se encontraba en un bosque.

En la misma línea, Ashton Kutcher hizo saber que “le costó un año el poder recuperarse de esta extraña enfermedad”. “Yo no sabía si iba a poder volver a ver o a oír, inclusive no sabía si iba a volver a caminar y no lo aprecias hasta que lo pierdes”, añadió Kutcher. Vale la pena decir que Ashton se dijo afortunado de “estar vivo y de poder haber vencido a la adversidad”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis son muy unidos

Cabe precisar, que acorde con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la vasculitis “es una inflamación de los vasos sanguíneos y esta ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca a los vasos sanguíneos por equivocación. Puede ocurrir por una infección, una medicina u otra enfermedad y la causa es a menudo desconocida”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis. Ashton Kutcher y Mila Kunis. / Foto: David Livingston/Getty Images. (David Livingston/Getty Images)

Finalmente, el actor Ashton Kutcher dijo haber vencido a la vasculitis lo cual fue una gran prueba en su vida por el riesgo que sufrió su salud. Tan es así que mientras lo entrevistaron Kutcher estaba dando un paseo en un bosque esquivando obstáculos literalmente. Algo importante es que su esposa Mila Kunis siempre ha estado a su lado y sin duda lo apoyó durante este difícil padecimiento que afortunadamente ya superó.

