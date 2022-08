Brad Pitt tiene una lista negra de actores con los que no quiere volver a trabajar

El famoso actor estadounidense Brad Pitt de 58 años es uno de los artistas más prolíficos de Hollywood y esto significa que ha participado en múltiples películas. No obstante, aunque Pitt ha trabajado con diversos actores, tiene una lista negra en la cual anota a los actores con los cuales no quisiera volver a trabajar. En entrevista con “Variety” el actor Aaron Taylor-Johnson habló de esta misteriosa e intrigrante lista de Brad Pitt.

Cast de "Tren Bala". Cast de "Tren Bala". / Foto: Jon Kopaloff/Getty Images. (Jon Kopaloff/Getty Images)

Es preciso decir, que Taylor-Johnson dijo al medio, “Brad solamente quiere brindar luz y dicha al mundo y busca estar rodeado de las personas que están dispuestas a pasar un buen rato. Como actor trabajas con muchas personas y en un cierto momento comienzas a hacer notas y decir: Definitivamente no vuelvo a trabajar con esta o tal persona. Brad tiene una lista también, la buena y la mala lista”.

Brad Pitt piensa en retirarse de la actuación

Asimismo, uno de los actores que estaría en la lista negra de Brad Pitt es Tom Cruise, con quien trabajó para la cinta “Interview with the Vampire” en 1994. Esto debido a que hace unos años Pitt confesó en una entrevista lo siguiente, “Tom y yo caminamos en diferentes direcciones. Él es el Polo Norte y yo soy del Polo Sur. Siempre pensé que había una competencia que se interponía en cualquier conversación real”.

Finalmente, recientemente Brad Pitt confesó a “GQ” que está cerca de retirarse de la actuación y mencionó, “Me considero en mi último tramo... este último semestre o trimestre. Soy de esas criaturas que habla a través del arte, siempre quiero hacerlo, si no estoy produciendo me estoy muriendo de alguna manera”. No obstante, hizo saber que aunque ya no actuará seguirá presente en el cine como productor.

