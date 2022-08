Miranda Cosgrove habló de las declaraciones de Jennette McCurdy de su tiempo en iCarly

La actriz Miranda Cosgrove de 29 años hizo saber a los medio de comunicación cómo se siente acerca de las declaraciones de su excompañera Jennette McCurdy. “Cuando eres joven a veces estás muy metido en tu propia mente. Hay veces que no puedes imaginar que gente a tu alrededor esta sufriendo tanto”, mencionó Cosgrove a “The New York Times”. Estos comentarios lo hizo Miranda referente a las vivencias que reveló Jennette McCurdy en su libro “I’m Glad My Mom Died”, en cuanto a su experiencia en “iCarly” y “Sam & Cat”, ambos programas de Nickelodeon.

Es preciso decir, que Miranda Cosgrove se sorprendió de las declaraciones que McCurdy realizó de su paso por Nickelodeon y agregó, “Tu no esperas declaraciones así de alguien que se dedicaba a hacer reír a todos en el set”. Con ello, Miranda apuntó que McCurdy era alguien muy alegre que no demostraba el sufrimiento que hasta ahora confesó en su libro.

“iCarly” tiene una nueva etapa

Asimismo, han salido nuevas declaraciones y vivencias de Jennette McCurdy durante sus años de “Sam” en “iCarly”. “Miranda decía palabras altisonantes y decía el nombre de Dios en vano como 50 veces al día y por eso mi mamá me advirtió que no me hiciera amiga de Miranda porque no cree en Dios”, escribió McCurdy en su libro. Pese a las prohibiciones de su madre, Jennette confesó que ella tenía la esperanza de que Miranda y ella se hicieran buenas amigas porque “Cosgrove le parecía muy cool”.

Nuevo cast de "iCarly". Nuevo cast de "iCarly". / Foto: Instagram.

Finalmente, la amistad de Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy sí pasó de la pantalla chica a la realidad por unos años, tan es así que Cosgrove invitó a McCurdy a actuar en la nueva temporada de “iCarly”. No obstante, la exactriz no aceptó esta oferta por las malas experiencias que vivió siendo una actriz adolescente.

