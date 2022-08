Selena Gómez es relacionada con Tyga por esta razón

La cantante, actriz y empresaria de 30 años Selena Gómez fue captada con un famoso cantante en los días recientes. Se trata del rapero Tyga con quien se le vio a Gómez en el famoso restaurante y bar italiano en Los Ángeles, California llamado “The Nice Guy”. Esto lo informó el medio estadounidense “TMZ” y los famosos se habrían quedado en el restaurante hasta altas horas de la madrugada.

Selena Gómez. Selena Gómez. / Foto: TMZ.

Es preciso decir que de acuerdo con los reportes Selena Gómez llegó al establecimiento después de la media noche del día de ayer y que Tyga ya la estaba esperando dentro del restaurante. Como dato, aunque en la descripción del lugar dice que cierran a las 2 de la mañana a los artistas se les permitió quedarse más tiempo de lo permitido.

Tyga. Tyga. / Foto: TMZ.

¿Selena Gómez tiene nuevo novio?

Asimismo, en cuanto al momento en que fueron fotografiados los artistas salieron a las 2:30 am de la madrugada por puertas diferentes para no ser captados juntos. Aunque no se sabe qué tipo de relación tiene Selena Gómez con Tyga se sabe que el rapero estuvo presente en el cumpleaños número 30 de Selena, ya que en Internet circulan fotos de cantante en este festejo.

Finalmente, en los días recientes también se le relacionó a Selena Gómez con el productor de cine Andrea Iervolino. De esto, la artista fue vista muy cerca de Andrea en Italia y es que la actriz y el productor pasaron unos días disfrutando de la playa. Con sonrisas y miradas, Selena y Andrea han levantado rumores de que son pareja pero con lo sucedido con Tyga queda en duda, quién es el nuevo novio de Selena Gómez.

