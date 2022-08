Avatar regresará a los cines antes del estreno de Avatar: The Way of Water

Conforme con la cuenta oficial de “Avatar”, la cinta volverá a los cines en este año, justo meses antes del estreno de “Avatar: The Way of Water”. En cuanto al anuncio, el 23 de septiembre la primera película de “Avatar” estará disponible en los cines. Algo importante es que esta versión se proyectará en 4k, lo que significa que tendrá una resolución muy alta, además de que también estará disponible en IMAX, HDR y en 3D.

Asimismo, cabe añadir que aunque “Avatar” volverá a los cines, en Disney Plus la cinta ya no está disponible. “Avatar” volverá a fascinar a todos sus fanáticos que después de 13 años han esperado para ver la segunda parte de esta historia. Es preciso decir que “Avatar: The Way of Water” se estrenará el 16 de diciembre de este año y su próximo estreno ha creado mucha expectativa.

“Avatar: The Way of Water” está cerca de estrenarse

Relacionado con la trama de “Avatar: The Way of Water” en esta cinta veremos a “Jake Sully” y a “Ney’tiri” en una nueva etapa de su vida. No obstante, esta entrañable pareja deberá seguir lidiando con problemas de su pasado que volverás para enfrentarlos. Acorde con “Avatar: The Way of Water” la película estará disponible a partir del 23 de septiembre y solamente durará dos semanas en los cines.

"Avatar: The Way of Water". "Avatar: The Way of Water". / Foto: Instagram.

Finalmente, acerca de que en Disney Plus ya no está disponible “Avatar”, la revista explicó que supuestamente la cinta volverá a la plataforma de streaming días antes del estreno de “Avatar: The Way of Water”. Para las personas que quieran ver “Avatar” actualmente solamente está disponible en Apple TV o en YouTube por pago.

