Lucía Méndez finalmente le responde a Laura Zapata: “Su carrera musical no existe”

Lucía Méndez le concedió una entrevista a Televisa donde habló de sus nuevos proyectos laborales, y, además, le contestó a Laura Zapata por todos los comentarios que ha estado diciendo sobre ella.

La “Diva de México” compartió que dentro de poco se irá a Argentina a grabar una serie, de la cual no puede decir mucho de momento, y también que a finales de noviembre espera comenzar con las grabaciones su nuevo álbum, con la colaboración de varios músicos españoles.

No te pierdas Iron Chef México 🇲🇽 por Netflix 🥰🍽️❤️ pic.twitter.com/7hYqrJXaRj — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) October 1, 2022

Además, Lucía Méndez espera que dentro de poco se estrene la película que hizo junto a Itatí Cantoral, Alicia Machado y Patricia Manterola, llamada “Killer Babes”, y que marca su regresó a la industria cinematográfica, tras 37 años de ausencia.

¿Qué le respondió Lucía Méndez a Laura Zapata?

Lucía Méndez, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Laura Zapata se unen en este proyecto#GolpeContraElNarcotráfico pic.twitter.com/E3dZ2HQ6b6 — susana zavala :) (@susanazavala28) September 5, 2022

Cuando le preguntaron a Lucía Méndez sobre todo lo que ha dicho su compañera de “Siempre Reinas”, Laura Zapata, sobre ella en redes sociales, donde la tacha de insoportable, esto fue lo que respondió:

“Dice que fue insufrible trabajar conmigo, que yo tenía muchos desplantes, ínfulas, y realmente eso es mentira. De pronto ves Spotify y no tiene los oyentes mensuales… en ese momento que yo le dije, ‘tienes 102 oyentes mensuales, cuando yo tengo casi 2 millones’. Entonces, ese es el coraje que ella tiene” aseguró la actriz.

Lucía Méndez bloqueó a Laura Zapata en redes sociales tras llamarla “insoportable” e “insufrible” https://t.co/mqnk7BgEXo pic.twitter.com/ify0nlzZDA — Infobae México (@infobaemexico) October 9, 2022

Y para rematar agregó: “Su carrera musical no la conozco, sinceramente. Jamás la he visto en Billboard, jamás la he visto en los Gammy, jamás la he visto en Spotify. Entonces, no entiendo como ella dice que tiene una carrera musical, cuando no existe”.

Aclaró que no piensa demandar a Laura Zapata por todo lo que ha dicho de ella, pero que sus abogados si están recolectando y guardando todo eso. Y para aquellos haters que se ganó en “Siempre Reinas”, les contestó cantando que “No me importa”.

EXCLUSIVA!! Lucía Méndez le responde a Laura Zapata, tras las declaraciones que hizo la actriz sobre su persona y su manera de trabajar 😱😮🎤🎭 @luciamendezof @laurazapataoficial pic.twitter.com/LuNd7AGvve — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 14, 2022

No obstante, aceptó que este reality, donde también salen Lorena Herrera y Sylvia Pasquell, la ha ayudado mucho en su popularidad, y considera que fue un acierto su participación.