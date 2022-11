Esta fue la réplica de Niurka Marcos a las declaraciones de Juan Vidal sobre su rompimiento

Juan Vidal estuvo un rato en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo donde aclaró algunas cosas sobre su separación con la controvertida Niurka Marcos.

El actor que estuvo un tiempo en su tierra natal, República Dominicana, y dijo que ese distanciamiento contribuyó a que su relación acabará, pero no fue porque él quisiera mantenerse alejado de la cubana, pues la invitó a estar con él.

“Ella quedó de acompañarme a República Dominicana, le dije ‘venta a Dominicana, aquí te quiero pasear, quiero que disfrutes, que conozcas mejor la isla y ya y me acompañas, estoy acá y no me puedo mover’, eso es lo que hice, pero ella se molestó, me bloqueó, ya no tuve comunicación con ella y salió a hablar con el mundo y las redes”, detalló Juan Vidal.

El actor afirmó que se encuentra muy dolido por todo esto, pues había hablado de muchas cosas con Niurka Marcos, para que después todo terminara por su actitud.

También aclaró que a él no le gustaba hacer de su relación una película, ni mucho menos ventilar los problemas que puedan tener. Por lo que ha decido quedarse soltero un tiempo.

También te puede interesar:

¿Gracias, pero no? Niurka Marcos alega que Cynthia Klitbo no la advirtió correctamente

Niurka Marcos confiesa que sigue enamorada de Juan Vidal

Estas han sido las parejas que ha tenido Juan Vidal

Niurka Marcos afirma que Juan Vidal es un mentiroso

La vedette cubana no tardó en replicarle a su ex, y dijo que él solo quería dar aparentar una vida de mentira: “Tú también hiciste la relación pública, no te hagas el pendejo, lo que pasa es que tú quieres que se haga público la mentira, la verdad no quería que se hiciera pública, pero yo hago público todo.”

Niurka Marcos explicó que la relación entre ellos acabó no porque él se fuera a República Dominicana, sino porque se volvió muy distante con ella. Además, de que cuando se apagaban las cámaras, Juan Vidal la trataba muy mal.

Fue por eso que cortó con él, porque no era ese hombre caballeroso que decía ser: “En el momento que pausaba, él me trataba muy mal, me hablaba muy mal y discute como si fuera una vieja argüendera y discute y chancletea como verdulera, igualito que yo, ¿verdad papá?, o sea que, así como que digamos súper caballeroso pues no”.