“Te pareces a Kim Kardashian”: La imagen por la que critican de nuevo a Thalía

Desde que Thalía estrenó su tema “Psycho bitch” el 4 de noviembre de 2022 los comentarios no han parado.

La receptividad a su nuevo tema ha estado dividida entre quienes celebran su atrevimiento con la propuesta musical y quienes le dicen que no le queda bien este tipo de canciones.

Thalía, intérprete de éxitos como “Estoy enamorado” y “No me acuerdo”

“Nos gustan más las canciones de estilo romántico, le gusta a varias generaciones como el del álbum Equivocada. Esta canción Psycho Bitch, solo le gusta a un sector de la sociedad”, afirmó uno de los seguidores de Thalía.

“Estoy decepcionada de esta rola, sorry pero así es”, le escribió otro.

Los comentarios que reflejan el descontento con “Psycho bitch” no han parado.

“Esa canción si está fea”, “Te falta bastante voz, pero bastante”,

“Se quiere parecer a Kim”

A las críticas por su más reciente canción, se suman los cuestionamientos por los looks que ha escogido Thalía para promocionar su nuevo sencillo.

Muchos se han burlado de la cantante y actriz, de 50 años, que está casada con el magnate musical Tommy Mottola, de 74 años, desde 2000, por supuestamente buscar parecerse a la socialité y empresaria estadounidense, Kim Kardashian, conocida por sus múltiples cirugías y retoques estéticos.

“Mira te pareces ya a Kim Kardashian”, “Mucho filtro no se parece a ella”, “A esta lo que no le puede faltar es el filtro””, “Nada parecido a la realidad”, “Creo que se quiere parecer a Kim”, “Este no es un bitch look, más bien es una señora de 50 años llena de cirugía y de filtros”, “Mucha cirugía, está hinchada su rostro”, “Ya se le están viendo los resultados de tantas cirugías en el rostro”, le han escrito detractores.

También hay quienes la han comparado con la actriz y vedette mexicana, Lyn May, de 69 años, cuyo rostro está totalmente desfigurado por las cirugías plásticas.

Pero están quienes defienden a Thalía y le dejan sus mensajes de cariño: “Hermosa fotografía!! Un saludo cariñoso y toda mi admiración”, “Que daría por maquillar ese rostro tan hermoso mi bella Thalía, aunque pasan los años tu actitud es tan jovial que contagias amor”, “mi reina hermosa que te ves perfecta con cualquier look”.

“Cómo puede ser que le digan cosas tan negativas a Thalía que parece de 20 años a sus 50, cuanta envidia por dios”, “Me imagino que todas y todos los que critican la edad, van a tener 25 años toda la vida, ¿no?”, indican seguidores de la cantante.