Maryfer Centeno sale en defensa de Ari Telch por la imagen que compartió de Rebecca Jones

Debido al reciente fallecimiento de Rebecca Jones tras una larga batalla contra el cáncer, Ari Telch usó sus redes sociales para despedirse de su colega y quien fuera compañera de trabajo.

“Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones”, fue lo que escribió el actor, junto a una fotografía que generó una gran polémica en las redes sociales.

Ari Telch y Rebecca Jones protagonizaron la telenovela “Imperio de Cristal”, por lo que el actor decidió utilizar una imagen promocional de la misma para adjuntarla en su mensaje de despedida.

Ari Telch eligió una imagen muy sexual para despedirse de Rebecca Jones

En la fotografía que usó Ari Telch en su mensaje de despedida de Rebecca Jones, sale con la camisa abierta, dejando ver parte de su torso, mientras besa la barbilla de la recientemente fallecida actriz.

¿En qué momento pensaste que ésa era la foto adecuada?

¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión?

No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia.

Qué desagradable. — Viviana Hinojosa 🇺🇦 (@Vivianolala) March 22, 2023

Para muchos, esa imagen era demasiado sexual como para usarla de despedida, especialmente cuando la otra persona falleció tras una dura y larga batalla contra el cáncer.

“Muy mala elección de fotografía” / “Por decencia y respeto pudiste colocar otra” / “Qué falta de respeto y ganas de llamar la atención” / “¿En qué momento pensaste que la foto era adecuada?” / “¿Qué onda con este sujeto?” / “¿Estás borracho?”, fueron algunos de los comentarios que provocó esa fotografía.

No es la imagen ideal, pero a mí no me parece justificable hacer un linchamiento mediático, en la imagen luce espectacular y plena.@aritelch no esta afectando a nadie. — Maryfer Centeno (@Grafocafe) March 23, 2023

No obstante, para otros no les pareció tan malo que el actor haya querido recordar a la actriz de esa manera y no cómo vivió sus últimas horas de vida. Incluso la popular grafóloga, Maryfer Centeno intervino y le pidió a la gente que dejaran de atacar a Ari Telch.

“No es la imagen ideal, pero a mí no me parece justificable hacer un linchamiento mediático, en la imagen luce espectacular y plena. @aritelch no está afectando a nadie”, expresó la influencer.