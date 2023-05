Gabriela Spanic sale de “Top Chef VIP” por trampas y favoritismos

Gabriela Spanic no estuvo presente en la emisión de la semana pasada del reality show “Top Chef VIP”, generando incertidumbre entre los televidentes e incluso entre sus compañeros de competencia.

Carmen Villalobos, conductora del programa, explicó que la actriz venezolana iba a estar ausente solo ese día, pero en la siguiente edición muchos seguidores le empezaron a cuestionar a Telemundo sobre su ausencia.

Entonces la televisora respondió un comentario asegurando que Gabriela Spanic había dejado el programa por “motivos personales”, y que le enviaban su cariño y respeto. Pero la situación no quedó ahí.

Por un tiempo, Gaby Spanic se mantuvo callada tras dejar “Top Chef VIP”, hasta que finalmente decidió darle una explicación a sus seguidores de los motivos que la llevaron a dejar la competencia, pues se había empezado a rumorear que se salió por ego.

“¡Ojo! No es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida, pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores, ‘algunos’ que desprecian el verdadero valor de los actores, hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos”, expresó la actriz.

Pero lo que más llamó la atención sobre esta declaración, fue lo que escribió al final: “Top chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz, no me gustan las trampas, la hipocresía, y los favoritismos, y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”.

Dando a entender que, una vez más, Telemundo ya tiene a sus favoritos en esta producción y buscará favorecerlos para que ganen. Recordemos que no es la primera vez que acusan a la televisora de esto mismo, pues hace poco Patricia Navidad también expuso esa misma situación al finalizar “La Casa de los Famosos 3″.