Esto fue lo que dijo Andrea Legarreta sobre el conflicto entre Arath de la Torre y Joanna Vega-Biestro

Andrea Legarreta mantiene una amistad con Joanna Vega-Biestro y con Arath de la Torre desde hace años, de hecho, con este último ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en el programa matutino “Hoy”.

Y a pesar de que la situación parece haberse solucionado, pues el actor y conductor se disculpó con la conductora de “Sale el Sol”, lo cierto es que a muchos les ha impactado la noticia.

Recordemos que Joanna Vega-Biestro expuso durante una transmisión del programa donde trabaja, que Arath de la Torre la amenazó durante una fiesta infantil y frente a su hija.

También te puede interesar:

La Sonora Santanera podría demandar a Erik Rubín y Andrea Legarreta, ¿Cuál es el motivo?

Joanna Vega-Biestro le responde a René Franco por el comentario que hizo a favor de Arath de la Torre

Erik Rubín revela la verdadera razón por la que se separa de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta asegura que Arath de la Torre nunca se ha comportado de manera violenta

Durante un encuentro que mantuvo con la prensa, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre el conflicto entre Arath de la Torre y Joanna Vega-Biestro y aseguró no conocer muchos detalles.

Joanna Vega-Biestro Dice Que Arath De La Torre La Mandó A La Chingada y Amenazó A Su Pequeña HJija. Joanna Vega-Biestro, La Conductora de Sale el Sol, Contó Que Compartiría Un Horrible Momento Que Vivió Con Arath de la Torre Al Encontrárselo En Una Fiesta Infantil. pic.twitter.com/FBPwgc1MR1 — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) May 23, 2023

“Yo me enteré al aire, te lo digo de corazón, me enteré al aire, no sé con detalle qué pasó; nada más lo vi cuando estábamos en el desayunador, que decía ‘Arath aclara ciertos puntos’… en el fondo no lo sé, a veces es una cuestión de interpretaciones, insisto, yo no estuve presente, ni es por defender, yo a Joanna la quiero, a Arath también lo quiero, lo adoro, pero al final no estuve presente”, declaró la conductora.

Y agregó: “Lo que haya pasado si fue porque algo se malinterpretó también me parece válido ofrecer disculpas, como lo hizo Arath, pero sinceramente desconozco el tema”.

Con respecto a si alguna vez Arath de la Torre se ha comportado de manera violenta o que haya presenciado haberlo visto en ese estado, Andrea Legarreta aseguró que nunca, de todos los años que lo conoce, jamás lo ha visto actuar de forma violenta.