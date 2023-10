Michelle Rubalcava revela que Sergio Sepúlveda lo ignoró mientras estuvo en “Venga la Alegría”

La salida de Michelle Rubalcava de TV Azteca y del programa “Venga la Alegría” sigue dando de qué hablar, ahora reveló que Sergio Sepúlveda lo ignoró durante toda su estancia y ni siquiera le respondía los saludos.

El periodista estuvo de invitado en el programa de YouTube, “De historia en historia”, que es conducido por Lupita Martínez y Claudia de Icaza, y ahí confesó que, pese a haber entablado una buena amistad con casi todos los conductores del matutino, uno de sus colegas ni siquiera le hablaba.

“El único con el que no cruce palabra porque ni el saludo me contestaba, era Sergio Sepúlveda, eso sí lo tengo qué decir, raro no sé por qué, yo llegué y le dije ‘ah, hola señor, buenos días’, nunca me contestó, cuando pasó una semana y no me contestaba yo lo dejé de saludar, pero de ahí en fuera con todos súper bien”, relató Michelle Rubalcava.

También te puede interesar:

Michelle Rubalcava deja Venga la Alegría, ¿fue despedido por Eduardo Verástegui?

Sergio Sepúlveda habla de los cambios que tendrá VLA en 2023: “Son decisiones de los ejecutivos”

Michelle Rubalcava encara a Eduardo Verástegui por sus comentarios en contra de la comunidad LGBTIQ+

Michelle Rubalcava admite que lo echaron de TV Azteca por la noticia de Gloria Trevi

En su entrevista en “De historia en historia”, Michelle Rubalcava compartió que uno de sus exigencias para trabajar en TV Azteca, fue que no le podían decir cómo manejar sus redes sociales.

En especial, porque no quería que le dijeran cómo manejar su canal de YouTube, pues tenía pensado seguir dando noticias de famosos, incluso los de la televisora del Ajusco y compañeros de trabajo, y ellos aceptaron.

Sin embargo, tras dar la noticia de Gloria Trevi, el día que lo despidieron, no lo dejaron ni entrar al foro y le avisaron que tenía una reunión, donde le notificaron que los lineamientos que seguía en su canal no iban con los de la empresa.

“Me llamaron a hablar, no me dejaron entrar al foro que pues no les había gustado que dijera eso comentario (respecto a Gloria Trevi) que, porque no van con la línea de la televisora”, dijo Michelle Rubalcava y pues, acordaron dar por finalizado su contrato.