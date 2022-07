Encuentran a familias de los siete migrantes guanajuatenses muertos en San Antonio, Texas

Las familias de los siete migrantes que murieron al interior de una caja de un tráiler en San Antonio, Texas, ya fueron localizadas por la Secretaría del Migrante y de Enlace Internacional.

Juan Hernández, titular de la dependencia estatal, detalló que en un primer acercamiento se localizaron a seis familias y fue durante este fin de semana que se pudo establecer contacto con la séptima.

El funcionario estatal dijo que de momento no se podrán hacer públicos los datos de la familia, pero se sabe que de los siete fallecidos, tres son de Cortazar, tres de Celaya y uno más de Valle de Santiago.

“Ya hemos podido localizar a la séptima familia de las víctimas del terrible accidente en San Antonio, Texas, donde murieron 53 migrantes en esta caja de tráiler abandonado. Son 7 las víctimas guanajuatenses hasta el momento; hay 9 todavía personas no identificadas esperamos que no haya ningún guanajuatense dentro de esos 9. También hay personas en el hospital, nos dicen desde el Consulado Mexicano en San Antonio que no hay ningún guanajuatense dentro de las personas en los hospitales. Esperaremos más información de parte del Consulado Mexicano en San Antonio”, informó Juan Hernández.

El secretario del Migrante y de Enlace Internacional señaló que desde gobierno del estado se ha ofrecido apoyo a las familias y se trabaja en la repatriación de los cuerpos.

“Hemos dado el mensaje al gobernador de que tendrán todo el apoyo del gobierno de Guanajuato”, señaló Juan Hernández.

Más de un millón de guanajuatenses en Estados Unidos.

Según cifras de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, actualmente hay en Estados Unidos entre 1.3 y 1.5 millones de guanajuatenses.

Además, según datos del INEGI, entre 2015 y 2020, migraron 62 mil 476 guanajuatenses a otros países. El 93% se fue a los Estados Unidos.

Los municipios de origen de los guanajuatenses que más migran a Estados Unidos son León, Dolores Hidalgo, San Felipe, Pénjamo y Celaya.

