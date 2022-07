Municipio de León coadyuva en detención de sujeto que mató a excamarógrafo de televisora estatal

El gobierno municipal de León aseguró que se encuentra coadyuvando con la Fiscalía General del Estado sobre el asesinato de Enrique Sosa, excamarógrafo de TV4 y que murió el pasado martes luego de ser arrollado en varias ocasiones por un sujeto.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, señaló que desde que se reportó el hecho, se brindó toda la información disponible a la Fiscalía. Dijo que debe haber justicia por su muerte.

Aunque aún no ha sido detenido el sujeto, la alcaldesa reveló que este lunes se realizaron varios cateos en León para dar con su paradero.

“Desde el primer momento la administración ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los elementos que teníamos en las manos. Qué bueno que tocas el tema, porque en redes nos han preguntado que si nosotros lo vamos a detener como municipio, nada más ahí sí distinguir que como autoridad municipal no somos a quien nos toca esa parte, es ya lo está siguiendo la Fiscalía. De hecho hoy vimos algunas novedades por la mañana de los cateos que se estaban haciendo por parte de la Fiscalía. Nosotros vamos a estar coadyuvando porque se tiene que hacer justicia”, dijo Alejandra Gutiérrez.

Reporteros de Guanajuato y la familia de Enrique Sosa protestaron este lunes afuera de las instalaciones de la Fiscalía en la capital. Ahí exigieron que el agresor, identificado como un empresario zapatero, sea detenido.

“Solo pedimos justicia porque no sabemos por qué no lo han detenido (...) Siempre me cuidó hasta el último momento que estuvo tirado ahí en el suelo. Le decía a los paramédicos, ‘tómele la presión a mi esposa que está diabética’ (...) se me fue después de 40 años por un viejo borracho”, dijo Rosa María Rodríguez, ahora viuda de Enrique.

Rosa María Rodríguez, esposa de Enrique Sosa, ex camarógrafo de Tv4 asesinado por Miguel Ángel García #JusticiaparaSosa Manifestación del gremio periodístico afuera de la @FGEGUANAJUATO pic.twitter.com/k2F29RcTab — CaracolenMovimiento (@CaracolenMov) July 25, 2022

Desde el gobierno del estado también se han sumado voces de reclamo y de exigencia de justicia por la muerte de Enrique Sosa.

“Nos sumamos al reclamo también de los periodistas, de los comunicadores en el sentido de que se tomen cartas en el asunto en la fiscalía. Se investigue como ya se está haciendo, pero que pronto se detenga al responsable de este tan artero hecho”, dijo Libia García, secretaria de Gobierno de Guanajuato

El Fiscal General @carloszamarr atendió a la familia de Enrique Sosa, les brindó información y avances de la investigación. #JusticiaParaSosa pic.twitter.com/ZG7kB8Cf19 — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) July 25, 2022

Fortalecerán alcoholímetros

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se manifestó este lunes contra que en grupos de WhatsApp se difundan las ubicaciones de los alcoholímetros, pues dijo, sólo contribuyen a poner en riesgo a más personas.

“Pareciera chiste que nos quieren dar la vuelta, pero lo que están haciendo con esos grupos de WhatsApp, que cada vez hay más, lo único que están haciendo es poner en peligro a personas que viven en esta ciudad”, dijo Alejandra Gutiérrez.

Durante el informe de seguridad de este lunes, se destacó que fueron detenidas 215 personas en el operativo “Salvando Vidas”, que pretende inhibir la conducta de manejar bajo los efectos del alcohol.

Además se reportaron 51 accidentes en los que resultaron 15 personas lesionadas y una persona que perdió la vida.

Gremio periodístico del estado de #Guanajuato exige #JusticiaparaSosa ex camarógrafo de TV4 asesinado por Miguel Ángel García empresario leonés. @carloszamarr exigimos #Justicia pic.twitter.com/iwmidPXyKW — CaracolenMovimiento (@CaracolenMov) July 25, 2022

