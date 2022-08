Tiendas de autoservicio podrán ser espacios seguros para resguardo de mujeres violentadas y acosadas

La secretaria de Fomento Social en León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, informó que tiendas de autoservicio se sumarán a las redes de espacios seguros para mujeres que sufran violencia acoso en la vía pública.

La estrategia contempla que se sumen tiendas de la cadena Oxxo y tiendas Bara, con ello, se busca que los espacios seguros no solo se ubiquen en el primer cuadro de la ciudad.

“Si, por ejemplo, vengo caminando y no me siento segura porque alguien me viene siguiendo o me está molestando, puedo inmediatamente abrir el mapa y llegar a uno de estos espacios. Estamos por firmar convenios con Oxxo y Bara para salir del primer cuadro y estar en más colonias (...) Recordemos que en algunas delegaciones tenemos espacios y en la Presidencia Municipal también es las 24 horas. Ahí tenemos un centro donde inclusive puede pasar la noche una mujer con sus hijos si es necesario porque está siendo violentada. Ya hemos atendido a un buen número de mujeres”, dijo la funcionaria municipal.

Dijo que hasta ahora aunque han atendido a mujeres violentadas, no se han utilizado los albergues pues primero se busca agotar la red familiar, con ello, la mayoría de las víctimas han optado por quedarse con padres o madres como forma de resguardo.

Alma Cristina Rodríguez Vallejo dijo que se tiene que trabajar más en que las mujeres identifiquen los tipos de violencia, pues dijo que cuando piden apoyo de autoridades es cuando la violencia escaló al maltrato físico.

“Todavía nos falta mucha cultura de la denuncia, creemos que todavía muchas mujeres no identifican bien las formas de violencia y que si no hay golpes o sangre no es violencia. Tenemos que seguir trabajando en explicar, en darles información en que ellas puedan saber cuáles son sus derechos y cuáles son las limitaciones, pero la gran mayoría de lo que llega es cuando ya hay violencia física; sin embargo la violencia psicológica todavía no está muy bien detectada”, dijo Alma Cristina Rodríguez Vallejo.

Explicó que existe un fondo de 2 millones de pesos para dar apoyo a mujeres violentadas con resguardo, pago de renta e inserción laboral; sin embargo, el fondo no ha sido utilizado, pues consideró la funcionaria que hace falta que se conozca más.

