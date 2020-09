Checo Pérez se confiesa: "odio a Sebastian Vettel"

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, vive sus últimas carreras con Racing Point, luego de anunciar su salida de la escudería a final de año; su asiento lo tomará el cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel.

Previo al Gran Premio de Rusia que se correrá este fin de semana, el deportista tapatío mostró su sentido del humor, justo cuando le preguntaron si tenía malos sentimientos contra el alemán. "Sí, odio a Sebastian (risas)", dijo.

"No, obviamente no tengo nada en contra de Seb. Es un gran tipo, un gran piloto y creo que viene a un equipo fantástico, un equipo que desearía seguir adelante, porque sé lo bien que se ven especialmente para el año que viene. Creo que, obviamente, cuando no obtienes el resultado que deseas, te decepcionarás, pero he estado mucho tiempo en este negocio, entiendo las decisiones que hay detrás", añadió.

¿LA ESCUDERÍA LE OCULTA COSAS?

Checo Pérez se sinceró ante los medios de comunicación. El piloto mexicano aseguró que el trato con los ingenieros de equipo ha cambiado, tras anunciar su salida de la escudería, pues considera que hay cosas que le ocultan, aunque no debería de ser así.

"Desde que salió la noticia, algunas personas dentro del equipo tienden a esconder cosas. No creo que sea genial", mencionó Pérez, quien también reveló que su compañero de equipo, Lance Stroll tiene un coche evolucionado, con el cual podrá competir mejor.

"Debemos se transparentes, para asegurarnos en lograr nuestros objetivos y de sumar todos los puntos que nos sean posible", concluyó.

Hasta el momento, Checo Pérez no tiene definido su futuro para la próxima temporada. Días atrás se habló del acercamiento que Red Bull tuvo con el piloto azteca; sin embargo, no hay nada concreto. Otro de los destinos que podría tener sería con Haas.

