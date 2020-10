LeBron James, maravillado con el mexicano Víctor González de los Dodgers

La Serie Mundial comenzó. Los Angeles Dodgers y Tampa Bay Rays buscan el título de la MLB, este martes se llevó a cabo el juego 1, en donde los Dodgers se llevaron el primer triunfo, mismo que dio de qué hablar, pues además de la noche de ensueño que tuvo Clayton Kershaw, también hubo presencia mexicana, con Víctor González, quien maravilló a LeBron James.

El pitcher azteca terminó la séptima entrada con una increíble jugada, que sorprendió a propios y extraños. LeBron James, reciente campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, se pronunció en redes sociales sobre dicha actuación.

"Dios mío, qué atrapada y doble juego", escribió la estrella del baloncesto sobre la jugada que protagonizó Víctor González.

El pitcher mexicano tuvo actuación en el primer juego de la Serie Mundial, mientras que su compatriota Julio Urías, no apareció, pero se prevé que lo haga en los próximos partidos.

Cabe mencionar que LeBron James ha mostrado su apoyo hacia Los Angeles Dodgers. "Fue un gran partido de todo el equipo, malditamente bueno, Dodgers", escribió el estadounidense al término del juego.

1 down! @ClaytonKersh22 was himself(which is AMAZING), @mookiebetts did it all, @Cody_Bellinger went yard again and the whole team was simply damn good! @Dodgers. #OnToTheNextOne

— LeBron James (@KingJames) October 21, 2020