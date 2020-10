Marcus Thuram se busca en Google para que lo dejen entrar al estadio del Inter

El Borussia Mönchengladbach enfrentó este miércoles al Inter de Milán en la Champions League, pero un hecho curioso se presentó antes del juego entre el futbolista Marcus Thuram y un guardia de seguridad.

A la llegada del equipo holandés al Estadio Giuseppe Meazza, A Thuram le fue solicitada una identificación para darle acceso. El jugador francés sacó su celular, se googleó y se los mostró al guardia.

En la foto que comenzó a circular en redes sociales se aprecia que Thuram mostró algunas fotos y la descripción que aparece de él en Google.

Gladbach’s @MarcusThuram was asked to provide some identification.

So he Googled himself 😂

(via @borussia_en) pic.twitter.com/fYWh3WsjuP

— B/R Football (@brfootball) October 21, 2020